Neue Entwicklung im Poker um Bayern-Flirt Laimer

IMAGO/Gabor Krieg

Konrad Laimer wird beim FC Bayern gehandelt

Obwohl der Vertrag von Konrad Laimer bei RB Leipzig bereits im kommenden Jahr ausläuft und der FC Bayern dem Vernehmen nach extrem am Mittelfeldspieler interessiert ist, wird es wohl in der aktuellen Transferperiode keinen Wechsel des Österreichers nach München geben. Es sei denn, der deutsche Rekordmeister bewegt sich bei der Höhe der Ablösesumme noch einmal kräftig.

Nach Informationen des "kicker" deutet derzeit alles auf eine Verbleib von Konrad Laimer beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hin. Eine Kehrtwende könnte es lediglich dann geben, wenn die Münchner sich mit einem passenden Angebot der Preisvorstellung der Sachsen nähern.

Diese fordern 30 Millionen Euro für den Österreicher, dessen Arbeitspapier Ende Juni 2023 ausläuft. Im Moment sieht es nicht danach aus, dass die Verantwortlichen des FC Bayern diese Summe auf den Tisch legen werden, heißt es weiter.

Für Laimer, der mit einem Wechsel zum Serienmeister liebäugelt, wie es in den letzten Wochen hieß, scheint passend dazu auch ein Verbleib in Leipzig vorstellbar. Obwohl es im Fußballgeschäft Usus ist, dass in diesem Fall meist eine Vertragsverlängerung folgt, um den Spieler nicht ablösefrei zu verlieren, könnte es bei Laimer anders laufen.

RB Leipzig plant mit Laimer ohne Verlängerung

"Wir sind in guten Gesprächen mit unserem Spieler. Der Spieler und auch wir können uns vorstellen, dass wir in dieses letzte Vertragsjahr gehen, ohne zu verlängern", erklärte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am Samstag nach der 3:5-Niederlage seiner Roten Bullen gegen den FC Bayern im Supercup.

Der zäh verlaufende Transferpoker mit den Münchnern will Mintzlaff zudem zeitnah beenden, wie er ebenfalls erklärte. "Es wird eine schnelle Entscheidung geben", kündigte der RB-Boss an. Dem Vernehmen nach soll diese noch vor dem kommenden Wochenende fallen, wenn die Bundesliga in die neue Saison startet.

Für die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters heißt das, dass mehr und mehr die Zeit davonläuft, um Laimer, der als Wunschspieler von Trainer Julian Nagelsmann gilt, unter Vertrag zu nehmen. Vor dem Supercup-Duell hatte Vorstand Oliver Kahn noch erklärt, er und seine Kollegen wollten "die Entwicklung abwarten".

Am Freitag starten die Süddeutschen mit dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (20:30 Uhr) in die neue Spielzeit - Stand jetzt ohne Laimer. Sollte der österreichische Nationalspieler allerdings tatsächlich ohne Verlängerung in Leipzig bleiben, wäre er im kommenden Jahr ablösefrei zu haben.