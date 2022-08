Klassenerhalt - nicht dank, sondern trotz Kramer und Terodde

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Der FC Schalke 04 ist zurück in der 1. Bundesliga

Nach einem Jahr im Unterhaus ist der FC Schalke 04 zurück in der 1. Bundesliga - und voller Euphorie. Doch wie gut sind die Knappen tatsächlich gerüstet? sport.de stellt fünf (gewagte) Thesen auf!

Am Sonntag hat das Warten der Schalker Fans ein Ende: Mit dem prestigeträchtigen West-Schlager beim 1. FC Köln (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker) kehren die Königsblauen auf die große Bundesliga-Bühne zurück.

Um für das wöchentliche Kräftemessen mit FC Bayern, Borussia Dortmund, SC Freiburg und Co. gerüstet zu sein, haben die Verantwortlichen des Ruhrpott-Riesen im Sommer ganze Arbeit geleistet und neben zwölf frischen Spielern auch einen neuen Trainer verpflichtet.

Bleibt zu klären, was für S04 nun tatsächlich drin ist. Überlebenskampf bis zum Schluss oder doch ein sorgenfreies Jahr? sport.de macht den Thesen-Check:

These eins zum FC Schalke 04: Der Kader wurde in der Spitze und Breite verstärkt

Ja, definitiv. Im Vergleich zum Zweitliga-Jahr lässt sich feststellen, dass sich die Knappen bei Transfers wieder ein Regal höher gegriffen haben.

Alexander Schwolow ist ein etablierter Bundesliga-Torwart mit riesiger Erfahrung, Maya Yoshida ein international angesehener Abwehr-Stabilisator. Hinter den neuen Sechsern Alex Kral und Tom Krauß waren zudem zahllose andere Vereine her.

Dass für zwölf Neuzugänge und drei fest verpflichtete Leihspieler bislang nur knapp acht Millionen Euro ausgegeben wurden, spricht für die herausragende Arbeit von Sportdirektor Rouven Schröder, der aus dem erzwungenen Sparkurs das Beste macht.

Mit dem aktuellen Aufgebot kann S04 im Keller mithalten - und mindestens ein, wenn nicht sogar zwei weitere Neue sollen bis zum Deadline Day sogar noch kommen.

These zwei zum FC Schalke 04: Trainer Frank Kramer übersteht die Saison nicht

Viele Beobachter staunten nicht schlecht, als der erst kurz zuvor bei Arminia Bielefeld entlassene Frank Kramer als neuer Hoffnungsträger an der Seitenlinie präsentiert wurde.

Nach einer wechselhaften Vorbereitung und einem soliden ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal beim Bremer SV (5:0) herrscht im Schalker Umfeld einerseits Neugierde auf den Bundesliga-Start, aber auch Skepsis. Sonderlich lange hat es Kramer auf seinen bisherigen Stationen nämlich nicht ausgehalten.

Nichtsdestotrotz lebt der Coach Optimismus vor. "Ich bin zufrieden mit der Vorbereitung und trenne das von den Ergebnissen", sagte der 50-Jährige vor wenigen Tagen. Es gehe darum, nach und nach etwas zu entwickeln.

Problem: Auf Schalke ist die Geduld mit Trainern traditionell nicht die allergrößte. Und als Aufsteiger werden die Königsblauen höchstwahrscheinlich auch triste Phasen überstehen müssen, womöglich sogar über mehrere Wochen.

Ob Kramer nach dem ersten Saisondrittel auf einem Abstiegsplatz noch das Vertrauen geschenkt bekommen würde? Das Gefühl sagt: Eher nicht.

These drei zum FC Schalke 04: Im Revierderby mit dem BVB wird gepunktet

Extrem vermisst haben alle, die es mit dem FC Schalke halten, die ewig jungen Derbys mit dem ungeliebten Reviernachbarn Borussia Dortmund. In den Jahren vor dem Abstieg waren die Duelle mit dem BVB jedoch eher selten spaßig.

Als Aufsteiger wird S04 noch mehr Underdog sein als ohnehin schon, wenn es gegen den schwarz-gelben Champions-League-Dauergast geht. Und doch ist in den feurigen Aufeinandertreffen mit der Borussia immer etwas Zählbares drin.

Zumal es in Dortmund in jüngerer Vergangenheit auch öfter mal unruhig wurde, wenn die hochgesteckten Ziele in Gefahr schienen. Gerade im heimischen Hexenkessel können dem BVB daher durchaus Punkte abgeknöpft werden.

These vier zum FC Schalke 04: Simon Terodde schießt weniger als zehn Tore

Klappt's im x-ten Anlauf? 2021/2022 hat Simon Terodde einmal mehr eindrucksvoll nachgewiesen, warum er nicht nur der statistisch gesehen beste Zweitliga-Torjäger aller Zeiten ist, sondern auch ein Aufstiegs-Garant. Seine 30 Treffer waren entscheidend für den direkten Wiederaufstieg.

Und doch schwebt über dem Routinier die ewige Frage, ob die 1. Liga für ihn nicht die eine oder andere Nummer zu groß ist. Weder in Stuttgart, noch in Köln war es Terodde gelungen, seine unfassbare Quote aus dem Unterhaus auf höherer Ebene zu bestätigen.

Im Aufstiegsjahr bester Schalker: Simon Terodde

Plus: Im Aufstiegsjahr war der 34-Jährige in einer offensiv ausgerichteten Mannschaft stets der Zielspieler, der seine Stärken im Sechzehner ideal einbringen konnte. In der Bundesliga könnte es allerdings auf andere Qualitäten ankommen. Aggressives (Gegen-)Pressing, intensive Laufarbeit, griffiges Konterspiel - allesamt eher keine Spezialgebiete Teroddes.

Entsprechend hart wird der Angreifer um seinen Platz in der Startelf kämpfen müssen. Und um jedes einzelne Tor. Ob er die Zehn-Treffer-Marke knackt? Es könnte knapp werden.

These fünf zum FC Schalke 04: Die Knappen bleiben in der Liga

Drei Teams müssen die Gelsenkirchener hinter sich lassen, um ohne den Umweg über die Relegation die Klasse zu halten. Ein anderes Ziel als den Ligaverbleib gibt es dieses Mal nicht.

Zwar sagte Neuzugang Yoshia mit Blick auf die glanzvollen Europacup-Jahre, dass der FC Schalke "wieder da hinkommen will, wo wir schon mal waren", betonte jedoch voller Realismus, dass man zunächst "alles daran setzen" müsse, die "Liga zu halten".

Ein Blick auf die Konkurrenz verrät: Mit Vereinen wie dem FC Augsburg, dem VfL Bochum oder Mitaufsteiger Werder Bremen ist S04 in puncto Kader-Qualität auf Augenhöhe, auch Hertha BSC und der VfB Stuttgart sind wieder in Sichtweite.

Gelingt es, auch in schwächeren Saisonphasen kein Chaos ausbrechen zu lassen und die Fans bei Laune zu halten, ist eine Endplatzierung zwischen Rang 13 und 15 absolut realistisch. Denn den Rückenwind eines Aufstiegs haben die anderen Kellerkinder (mit Ausnahme von Werder) nicht.

Heiko Lütkehus