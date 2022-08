"Super Spieler": Lob für Ex-Bayern-Flop Roca

IMAGO/Simon Davies

Robin Koch will über gute Leistungen bei Leeds United zurück in die deutsche Nationalmannschaft

Nach zwei enttäuschenden Jahren beim FC Bayern brach Marc Roca seine Zelte in München in diesem Sommer a, um sich Leeds United in der englischen Premier League anzuschließen. Dort hat der Spanier schnell Eindruck hinterlassen.

Nach gerade einmal 15 Bundesliga-Spielen in zwei Saisons endete die Zeit von Marc Roca beim FC Bayern.

Zwölf Millionen Euro legte England-Klub Leeds United immerhin noch für den 25-Jährigen auf den Tisch und stattete den Spanier mit einem langfristigen Vertrag bis 2026 aus.

Nach den harten Wochen der Vorbereitung steht für Roca nun das Debüt für seinen neuen Klub an. Am Samstag (16:00 Uhr) begrüßt Leeds den Liga-Konkurrenten Wolverhampton Wanderers zum ersten Heimspiel der Saison.

"Mein Eindruck von ihm ist sehr gut", gab sein neuer Mitspieler Robin Koch im Gespräch mit "Sky" nun eine erste Einschätzung ab: "Mit ihm kann ich auch ein bisschen Deutsch sprechen. Ich habe ihm schon gesagt, dass ich weiterhin mit ihm Deutsch sprechen werde, damit er es nicht verlernt."

Koch freut sich auf Duell gegen Haaland

Doch auch auf dem Platz sei Roca "ein super Spieler, mit einer sehr guten Einstellung", so der 26-Jährige, der in der vergangenen Saison aufgrund von Verletzungen und einer Corona-Erkrankung aus dem Dunstkreis der deutschen Nationalmannschaft gerückt war. Roca wolle "jedes Spiel gewinnen. Das passt gut zu uns als Mannschaft".

Die erste richtig schwere Aufgabe wartet für Leeds am 3. Spieltag, wenn der FC Chelsea zu Gast ist. Mit Vorfreude erwartet wird zudem schon die Partie gegen Meister Manchester City am 17. Spieltag. Dass die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola erneut den Titel holt, ist Robin Koch zufolge nicht unwahrscheinlich.

"Sie haben mit Haaland nochmal einen Spieler dazubekommen, den sie so vielleicht noch nicht hatten. Die Chancen stehen also sehr gut, aber auch für Liverpool oder einige andere Teams, die oben mitspielen können", orakelte der Innenverteidiger, der sich auf das Duell gegen Erling Haaland "auf jeden Fall" freut.