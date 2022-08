Deshalb ist Lewandowski zurück in München

unknown

Robert Lewandowski mit einigen seiner Trophäen (Archivbild)

Vor rund zwei Wochen wechselte Robert Lewandowski nach einem ellenlangen Transfer-Poker vom FC Bayern zum FC Barcelona und ging mit seinem neuen Klub gleich auf Tour durch die USA. Nun kehrte der Weltfußballer noch einmal nach München zurück. Und das aus gleich zwei Gründen.

Nach zwölf Jahren in der Fußball-Bundesliga war für Robert Lewandowski vor Kurzem Schluss. Der polnische Nationalspieler räumte in seiner Zeit bei Borussia Dortmund (2010 bis 2014) und danach vor allem beim FC Bayern (2014 bis 2022) alles ab, was es zu gewinnen gab. Nach zwei Meisterschaften mit dem BVB holte er noch weitere acht Mal mit den Münchnern den Titel.

In der Triple-Saison 2019/20 gewann er zum ersten Mal die Champions League, wurde in diesem und dem folgenden Jahr zum Weltfußballer gewählt und errang mit dem FC Bayern auch den Titel bei der Klub-Weltmeisterschaft. 13 Torjägerkanonen in verschiedenen Wettbewerben holte er in den zwölf Jahren, die er in der Bundesliga spielte. Weitere Titel: viermal DFB-Pokal, sechsmal Deutscher Supercup, einmal UEFA-Supercup, zweimal Fußballer des Jahres in Deutschland. In seiner Heimat Polen gewann er zudem seit 2011 durchgehend die Wahl zum Fußballer des Jahres.

Eine Vielzahl jener Trophäen, nämlich all die, die er mit dem FC Bayern einsammeln konnte, vereinte Lewandowski nun bei seiner Rückkehr in die Allianz Arena auf einem Foto mit sich selbst im Hintergrund. Zu diesem Zweck war er am Montag in die alte Heimat zurückgekehrt, wie der "Münchner Merkur" berichtet.

Lewandowski verabschiedet sich von Mitarbeitern des FC Bayern

Am Dienstag will Lewandowski sich dann noch von seinen ehemaligen Teamkollegen und den Angestellten des Klubs verabschieden, heißt es weiter. Ob es dann auch zu einem klärenden Gespräch mit den Vereinsverantwortlichen kommt, mit denen Lewandowski in einem Interview abgerechnet hatte, blieb offen.

Nach dem Besuch an der Säbener Straße geht es für den Angreifer zurück nach Barcelona, wo er die Vorbereitung für den Saisonstart gegen Rayo Vallecano (13.08.2022 21:00 Uhr) fortsetzen wird.

Die Katalanen hatten Mitte Juli 45 Millionen Euro nach München überwiesen, um Lewandowski nach einem hart geführten und wochenlangen Poker in La Liga zu transferieren. Fünf Millionen Euro können zusätzlich als Bonusleistungen nach München wandern.