Drei Bundesligisten wollen Verkaufskandidat Weigl

IMAGO

Kehrt Ex-BVB-Star Julian Weigl in die Bundesliga zurück?

Der frühere BVB-Star Julian Weigl steht angeblich auf der Liste von gleich drei Fußball-Bundesligisten. Verlässt der Mittelfeldspieler Benfica noch in diesem Sommer?

Vor etwas mehr als zwei Monaten galt Julian Weigl, der sich in der letzten Saison zurück in den internationalen Fokus und in die Nationalmannschaft gespielt hat, zwar genauso als heißes Eisen auf dem Transfermarkt wie jetzt, doch die Ausgangslage hat sich für den früheren Profi von Borussia Dortmund geändert.

Hieß es damals noch, dass Benfica auch in der anstehenden Saison auf den ohnehin vertraglich bis 2024 gebundenen Leistungsträger setzen wird und dieser noch überlegt, ob er den Lissabonern, denen er sich Anfang 2020 anschloss, überhaupt den Rücken kehrt, ist Weigl nun überraschend zum Verkaufskandidaten mutiert.

Denn anders als erwartet scheint der neue Coach Roger Schmidt, aus der Bundesliga bestens bekannt als ehemaliger Trainer von Bayer Leverkusen (2014 bis 2017), nicht auf den 26-Jährigen zu setzen. Wie die portugiesische "Record" berichtet, ist Benfica sogar bereit, Weigl für 20 Millionen Euro gehen zu lassen. Die gleiche Summe hatte der Klub damals an den BVB überwiesen.

Weigl zu Hertha BSC, Gladbach oder nach Frankfurt?

Das Gute aus Weigls Sicht: Interessenten gibt es in Hülle und Fülle. Alleine aus der Fußball-Bundesliga haben drei Vereine Interesse angemeldet und sich laut dem Bericht bereits nach dem Mittelfeldmann erkundigt, der Anfang 2022 sein DFB-Comeback feierte.

Neben Eintracht Frankfurt, das laut "Frankfurter Rundschau" schon vor einiger Zeit als möglicher neuer Klub galt, befinden sich auch Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach unter den potenziellen Abnehmern.

Aus Italien soll es überdies Anfragen von Atalanta Bergamo und AC Mailand gegeben haben. Auch Premier-League-Klub West Ham United soll Weigl verpflichten wollen.

Allerdings hat bislang keiner der eben genannten Vereine ein Angebot für Weigl abgegeben, so "Record". Das soll unter anderem daran liegen, dass der DFB-Kicker offenbar hohe Gehaltsvorstellungen hat.