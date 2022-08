Fünf BVB-Thesen vor dem Saisonstart

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Wohin geht der Weg von Edin Terzic und dem BVB in dieser Saison?

Der BVB geht mit einem hoch veranlagten Kader, einem neuen (alten) Trainer und der Hiobsbotschaft um Sébastien Haller in die neue Saison. Eines steht fest: Die Borussia bleibt Bayern-Jäger Nummer eins, doch kann man diesmal auf allen Hochzeiten tanzen? Fünf Thesen und Antworten zum BVB vor dem Beginn der Bundesligasaison.

Der Abstand zum FC Bayern ist größer geworden

Lediglich acht Zähler Rückstand hatte der BVB am 34. Spieltag der Vorsaison auf den großen Rivalen. Gefühlt waren die Westfalen aber meilenweit vom Serienmeister entfernt, obwohl dieser keineswegs so dominant und vor allem nicht konstant auftrat wie bei den meisten der neun Meisterschaften zuvor. Der FC Bayern war angreifbar - so die bittere Erkenntnis aus BVB-Sicht.

Wie so oft in der jüngeren Vergangenheit patzte Dortmund gegen die vermeintlich Kleinen der Liga und konnte die Bayern somit nicht in arge Bedrängnis bringen. Und dann wäre da noch das Unwort: Mentalität. Davon bringen die Bayern seit jeher eine Menge mit, dem BVB fehlt es tendenziell daran.

Dem steuerte der neue Sportdirektor Sebastian Kehl entgegen und sorgte mit tollen Neuverpflichtungen für Aufsehen. Gute Voraussetzungen also, um den Abstand auf die Bayern zu verringern? Ja und nein, denn der FC Bayern reagierte auf die Transferoffensive der Schwarz-Gelben mit einer noch viel größeren Offensive. Tor-Garantie Robert Lewandowski ist zwar weg, dafür wurde eine Menge Qualität und Erfolgshunger dazu gewonnen. Für den BVB ist zu fürchten, dass der alte Abstand im besten Fall bestehen bleibt.

Der Kader des BVB ist besser als in der Vorsaison

Ein deutliches "Ja". Mit Erling Haaland hat der BVB einen der meist umworbenen, aber auch sehr verletzungsanfälligen Spieler für 60 Millionen Euro abgegeben. Ansonsten stand unter den Abgängen mit Axel Witsel (bislang) nur ein weiterer wirklich prominenter Name.

Den Mannschaftsteil, der die meisten Sorgen machte, hat der BVB am beeindruckendsten verstärkt. In der Innenverteidigung muss Routinier Mats Hummels nach den Verpflichtungen von Niklas Süle und Nico Schlotterbeck sogar um seinen Stammplatz fürchten.

Im defensiven Mittelfeld setzt Dortmund große Stücke auf Neuzugang Salih Özcan. Offensiv kam zunächst Mega-Talent Karim Adeyemi von RB Salzburg, später dann als letztes Puzzleteil Sébastien Haller. Die bittere Diagnose um den BVB-Wunschstürmer ist bekannt und dämpfte die BVB-Euphorie erst einmal.

Der BVB hat mehr ausgegeben - rund 86 Millionen Euro - als eingenommen (61,5 Millionen), obwohl etwa Niklas Süle ablösefrei von den Bayern kam. Doch die Investitionen waren klug und bitter nötig und werden den Kader besser machen.

Salih Özcan ist der beste BVB-Transfer der Saison

Eine gewagte These, doch Matthias Sammer setzt große Hoffnungen in den 24-Jährigen, den sich der BVB für nur fünf Millionen Euro angelte. Der sportliche Berater meinte bei "Bild TV": "Die größte Überraschung erhoffe ich mir bei Salih Özcan, weil er etwas mitbringt, was ich für wichtig erachte."

Sammer meint Aspekte, die dem BVB zu häufig fehlten: Siegermentalität, Ausdruck und Haltung. Ins selbe Horn bläst Sebastian Kehl: "Ich denke, er kann in vielen Bereichen der überraschende Moment sein, der dieser Mannschaft etwas gibt, das sie dringend benötigt." Kehl meint die schlechte Absicherung nach Ballverlusten oder auch die fehlende Aggressivität gegen den Ball. Özcan hat bewiesen, dass er diese Lücke schließen kann - bis dato allerdings nur beim 1. FC Köln.

Bei allem Respekt vor dem Tabellensiebten der Vorsaison musste Özcan sein Können noch nicht auf der ganz großen Bühne zeigen. Und beim BVB muss er sich nach verpasster Saisonvorbereitung seinen Platz neben dem neuen Führungsspieler Jude Bellingham erst einmal erkämpfen.

Der BVB muss einen Haller-Ersatz verpflichten

So bitter die Nachricht um den bösartigen Hodentumor von Wunschstürmer Sébastien Haller war: Zumindest kam die Schockdiagnose zu einem Zeitpunkt, zu dem Borussia Dortmund noch reagieren kann. Sicher ist: Der Stürmer wird einige Monate ausfallen. Und wann Haller nach der unausweichlichen Chemotherapie wieder fit für die großen Spiele ist, bleibt völlig ungewiss.

Die BVB-Verantwortlichen haben aus Respekt vor Haller abgewartet, bis die Diagnose endgültig ist. Nun werden sie handeln - und das ist auch richtig. Denn der BVB hat keinen zweiten echten Mittelstürmer im Kader. Bei 10 Millionen Euro soll die Budget-Grenze für den Haller-Ersatz liegen.

Zunächst tauchten Gerüchte um den Uruguayer Luis Suárez auf, der jedoch in seine Heimat zurückkehrte. Anthony Modeste vom 1. FC Köln wäre ein Jahr vor Vertragsende als kopfballstarker Spieler ebenfalls eine finanziell machbare Alternative. Zu guter Letzt soll es laut übereinstimmenden Medienberichten einen Kontakt vom BVB zum aktuell vereinslosen Edinson Cavani (zuletzt Manchester United) geben - bereits 35 Jahre alt, aber weiterhin mit einem Torriecher ausgestattet.

Der BVB steht nach dem 34. Spieltag auf...

... Platz 2 - wie immer, ist man geneigt zu sagen. Der BVB ist zu stark aufgestellt, um nicht erneut Bayern-Jäger Nummer eins zu sein. Doch für den ganz großen Wurf reicht es (noch) nicht. Der BVB hat im Transfersommer mächtig vorgelegt, doch Bayern München hat mit seinen Neuverpflichtungen ebenfalls ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit 137,5 Millionen Euro griffen die Bayern trotz zehn Meisterschaften in Serie tief in den Geldbeutel.

In Dortmund gibt es vor allem im Sturmzentrum noch ein großes Fragezeichen. Wenn die Haller-Lücke mit einem echten Torjäger geschlossen werden kann, ist ein ernstzunehmender Angriff auf den Branchenprimus drin. Dafür muss der BVB allerdings auch mal wieder die direkten Duelle gegen den Rekordmeister gewinnen: Die vergangenen sieben Begegnungen gingen zumeist deutlich an die Bayern!

Zur Erinnerung: In den Meistersaisons 2010/11 und 2011/12 gingen alle vier direkten Duelle an den BVB.

Lars Wiedemann