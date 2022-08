Rummenigge glaubt an Müller-Rekord, Ailton mit Geheimtipp

IMAGO/Michael Taeger

Trumpft Thomas Müller beim FC Bayern als Torjäger auf?

Torjäger-Experten haben getippt, wer am Ende der kommenden Saison Torschützenkönig wird. Eines ist klar: Robert Lewandowski wird nach seinem Abschied vom FC Bayern nicht mehr mit der begehrten Kanone posieren können. Macht es dafür ein anderer Star aus München? Ehemalige Stürmer haben ganz unterschiedliche Tipps, wer das Rennen macht.

In den letzten fünf Jahren war das Rennen um die Torjägerkanone in der Bundesliga eine einseitige Angelegenheit. Jahr für Jahr setzte sich Robert Lewandowski die Krone auf. Doch das wird sich im kommenden Jahr ändern. Denn der Weltfußballer wechselte jüngst zum FC Barcelona, es wird also einen neuen besten Schützen geben.

Letztmals vor Lewandowski war es Pierre-Emerick Aubameyang, der sich 2016/17 die Trophäe mit 31 Treffern für Borussia Dortmund sicherte. Doch wer macht's am Ende der in Kürze beginnenden Spielzeit. Laut dem früheren Bayern-Boss und damaligen Angreifer Karl-Heinz Rummenigge bleibt die Kanone im Klub.

"Thomas Müller ist mein Favorit", sagte Rummenigge gegenüber "Sport Bild". "Mein Tipp: 24 Tore werden in der kommenden Saison reichen, denn niemand wird an die Top-Werte von Robert Lewandowski und an seine Quote herankommen. Für Thomas Müller wären 24 Tore auch eine

neue Bestmarke."

Der Nationalspieler der Münchner werde von nun an "mehr denn je gefragt sein als Torschütze", munkelte der ehemalige FCB-Vorstandschef, "dafür möglicherweise dann etwas weniger als Vorbereiter."

Lewandowski holte in den letzten Jahren die Torjägerkanone

Auch Ex-Bayern-Stürmer Luca Toni glaubt an einen (Neu)-Münchner. "Ich setze auf Sadio Mané. Er hat in der Premier League bewiesen, wie torgefährlich er ist. Ich bin sicher, dass der FC Bayern erneut Meister und die Tore auf diesem Weg vor allem Mané schießen wird, da er eine Schlüsselrolle im Angriff von Julian Nagelsmann einnehmen wird."

Mehrheit glaubt an Sadio Mané vom FC Bayern

Ähnlich sieht es Ailton, der in der Double-Saison von Werder Bremen 2003/04 selbst mit 28 Toren bester Liga-Schütze wurde. "In dieser Saison ist die Konkurrenz nach dem Lewandowski-Abgang nicht so stark wie in den Vorjahren. Dazu fällt Sébastien Haller leider lange Zeit aus. Ich glaube, dass sich Sadio Mané die Kanone schnappen wird, ein bärenstarker Stürmer", lobte der Brasilianer.

Neben Mané rechnet Ailton aber auch Patrik Schick im Dress von Bayer Leverkusen Chancen aus, der bereits in der letzten Spielzeit mit 24 Toren zweitbester Angreifer der Bundesliga war. Neben Leipzigs Christopher Nkunku und Anthony Modeste vom 1. FC Köln hat der Ex-Werder-Stürmer auch noch Niclas Füllkrug als Geheimtipp parat. Der Angreifer stieg jüngst mit den Grün-Weißen in die Bundesliga auf.