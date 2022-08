Nagelsmann mit Neuerung im Bayern-Training

IMAGO/Gabor Krieg

Julian Nagelsmann zieht beim FC Bayern alle Register

Nachdem es in der vergangenen Saison nur die Meisterschaft war, will der FC Bayern nun auch in den anderen Wettbewerben wieder nach dem Titel greifen. Um den Konkurrenzdruck im Kader hoch zu halten, setzt Trainer Julian Nagelsmann anscheinend auf neue Kniffe.

Wie die "Sport Bild" schreibt, hat der Übungsleiter an der Säbener Straße jüngst ein Punktesystem für seine Einheiten eingeführt. Konkret werden künftig die Eindrücke des Trainerteams und die Ergebnisse der Übungsspiele zu jedem Spieler tabellarisch aufgezeichnet.

So werden Daten geniert, die dann bei Entscheidungen rund um die Aufstellung helfen sollen. Sofern sich Nagelsmann mit Blick auf die Formation zwischen zwei Akteuren entscheiden muss, könnte das neue Punktesystem im Einzelfall den Ausschlag geben.

Dabei handele es sich aber nicht um die einzige Neuheit rund um das Training beim Rekordmeister. Nagelsmann habe über den Sommer hinweg seine Philosophie an vielen Stellen nachjustiert, schreibt die "Sport Bild".

So hat es dem Bericht nach während der spielfreien Zeit mehr Kontakt zu den Spielern über WhatsApp und per Telefon geben. Dabei sei es immer wieder auch um private Themen gegangen.

Zum Trainingsauftakt machte der Cheftrainer dann ernst und zog die Intensität deutlich an. Gerade während der USA-Reise mussten die Stars oftmals Steigerungsläufe über den gesamten Platz absolvieren, nachdem das Training eigentlich schon beendet war.

Matthäus: Mehr Druck auf Nagelsmann beim FC Bayern

Dass Nagelsmann nun noch mehr von seinen Spielern fordert, liege auch am höheren Druck, der auf ihm lastet, meint Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

"Die vergangene Saison war unbefriedigend, nicht Bayern-like. Das Ausscheiden aus Pokal und Champions League, die vielen Diskussionen, das Auftreten in der Rückrunde, welches immer schlechter wurde. Der Druck auf Julian Nagelsmann in seiner zweiten Saison ist auf jeden Fall größer", führte der 61-Jährige gegenüber der "Sport Bild" aus.

"Mit den Transfers hat der Verein ein Zeichen gesetzt. Jetzt muss Julian beweisen, dass er diese Mannschaft managen kann. Die Erwartungen der Fans und Verantwortlichen sind größer, Julian muss zeigen, dass er auch mit unzufriedenen Spielern umgehen kann", so Matthäus weiter.

Dies gelte umso mehr nach dem Abgang von Robert Lewandowski. Mit dem Gewinn der Supercups hat der FC Bayern vergangenen Samstag immerhin einen ersten Schritt gemacht.