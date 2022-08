Bayern plant drastische Veränderungen für Allianz Arena

imageBROKER/Michael Weber

Der FC Bayern reagiert auf die Gas-Knappheit aufgrund der Ukraine-Krise

Zwar setzte der FC Bayern in Bezug auf das Stadion bereits in der Vergangenheit vermehrt auf Energiesparmaßnahmen. Die aktuelle Energie-Krise aufgrund der Folgen der russischen Invasion in der Ukraine stellt den deutschen Fußball-Rekordmeister aber vor ganz besondere Herausforderungen. Deshalb wird es in Kürze Veränderungen geben, die sowohl das Äußere als auch das Innere der Allianz Arena betreffen.

Gas- und Stromsparen ist angesagt. Nicht nur für Fabriken, Privathaushalte und die öffentlichen Gebäude, sondern auch in der Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern möchte hier - wie in sportlicher Hinsicht - eine Vorreiter-Rolle einnehmen, wie der stellvertretende Vorsitzende des Klubs, Han-Christian Dreesen gegenüber "Sport Bild" erklärte.

"Um unsere Ambitionen im Bereich der Nachhaltigkeit zu erfüllen, arbeiten wir ohnehin seit Längerem in verschiedenen Bereichen daran, den Verbrauch von Energie immer weiter zu reduzieren. Angesichts der aktuellen Krise haben wir diese Aktivitäten noch einmal verstärkt", so der Bayern-Verantwortliche.

Konkret bedeutet das laut dem Bericht, dass die markante und schon aus der Ferne zu erkennende Außenbeleuchtung der Allianz Arena nur noch drei Stunden ab Einbruch der Dunkelheit eingeschaltet wird. Zuvor war das für sechs Stunden der Fall. Auch im Inneren des Heimstadions des deutschen Serienmeisters gibt es zahlreiche Veränderungen.

Fans des FC Bayern müssen mit kaltem Wasser die Hände waschen

So werden die Logen nicht mehr wie bisher dauerhaft je nach Jahreszeit gekühlt oder gewärmt, sondern nur noch, wenn die Nutzung von den entsprechenden Inhabern vorher angemeldet wurde. Insgesamt soll im gesamten Stadion die Lüftung und Klimatisierung zurückgefahren werden. Heißt: Im Sommer wird die Temperatur nicht mehr so viel abgesenkt, im Winter wird es weniger warm sein.

Für die sanitären Anlagen gilt ab sofort: Händewaschen ist nach dem Toilettengang nur noch mit kaltem Wasser möglich.

Auch unterhalb des Rasens gibt es Veränderungen. Die bislang mit Gas betriebene Rasenheizung soll in Zukunft mit Luft-Wärme-Pumpen dafür sorgen, dass das Geläuf bespielbar bleibt. Der Strom wird durch die Solarpanels geliefert, die auf der Arena angebracht sind.