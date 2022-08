BVB schließt neue Sponsoren-Deals ab

Christopher Neundorf via www.imago-images.de

Der BVB hat die Zusammenarbeit mit zwei Sponsoren verlängert

Gute Nachrichten für den BVB: Kurz vor dem Start in die neue Bundesligasaison haben die Dortmunder den Vertrag mit zwei Sponsoren verlängert und ausgeweitet.

Wie Borussia Dortmund an den vergangenen beiden Tagen mitteilte, wird der Klub die Zusammenarbeit mit Kaffee-Hersteller "Melitta" und Lebensmittel-Produzent "Rügenwalder Mühle" verlängern.

Zu der um drei Jahre verlängerte Partnerschaft mit "Melitta" erklärte BVB-Marketing-Geschäftsführer Carsten Cramer: "Melitta ist für uns nicht nur der ideale Gastronomie-Partner, der gezeigt hat, wie die Versorgung von komplexen Großsportstätten kundenfreundlich und effektiv gestaltet werden kann. Die lebendige Partnerschaft läuft auf Augenhöhe und bringt uns beide weiter. Wir freuen uns daher sehr, die fruchtbare Zusammenarbeit mit Melitta fortzuführen."

Der Deal mit "Rügenwalder Mühle" werde die Partnerschaft von Klub und Konzern derweil auf "ein neues Level" heben, hieß es in der Pressemitteilung, die die Schwarz-Gelben am Mittwoch veröffentlichten. Ziel des BVB sei, die "bewusste Ernährung in die Mitte der Gesellschaft" zu bringen.

"Die Rügenwalder Mühle ist für uns ein kompetenter Partner, wenn es um eine bewusste Ernährung geht – egal ob Fleisch, vegetarisch oder vegan", schwärmte Cramer vom Premium-Partner, der mit seinen fleischlosen Produkten eine Alternative anbietet und den Fleischtheken dieser Welt die Stirn bietet. "Wir freuen uns, dass wir diese Ambitionen im Rahmen der Partnerschaft in Zukunft gemeinsam teilen können", erklärte der Dortmunder Marketing-Chef.

Erst wenige Tage vor den nun abgeschlossenen Deals mit "Melitta" und "Rügenwalder Mühle" hatte der BVB einen weiteren neuen Sponsoren-Vertrag abgeschlossen. Dort gab der Klub die Zusammenarbeit mit "Workday" bekannt, einem Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen.