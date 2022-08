Debüt gegen Frankfurt? Klarheit bei Bayern-Neuzugang Tel

IMAGO/Mladen Lackovic

Mathys Tel fiebert seinem Debüt beim FC Bayern entgegen

Beim Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig fehlte Bayern Münchens Neuzugang Mathys Tel noch auf dem Spielberichtsbogen. Der Grund: Der Franzose hatte noch keine offizielle Spielgenehmigung erhalten. Wenige Tage vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt ist diese wohl nun erteilt worden.

Mathys Tel darf theoretisch am Freitagabend (20:30 Uhr) sein Bundesliga-Debüt für den FC Bayern geben. Wie "Bild" und "Sport1" berichten, hat der 17-Jährige von der UEFA mittlerweile seine offizielle Spielgenehmigung erhalten.

Cheftrainer Julian Nagelsmann hatte im Zuge des ersten Pflichtspiels der Saison bei RB Leipzig verraten, dass die zuständige Kommission des europäischen Verbands nur in einem Zwei-Wochen-Zyklus tagt. Mit einer Freigabe für den Spieler hatte Nagelsmann daher zwar innerhalb einiger Tage gerechnet, für die Partie im Supercup lag sie allerdings noch nicht vor. Hintergrund ist, dass die UEFA Transfers von nicht volljährigen Fußballern gesondert absegnen muss.

Für den Bayern-Coach war die zunächst ausbleibende Spielgenehmigung aber nicht weiter dramatisch. Mathys Tel müsse sich nach seinem bis zu 28,5 Millionen Euro teuren Wechsel von Ligue-1-Klub Stade Rennes ohnehin erst einmal beim FC Bayern akklimatisieren, ehe er bereit für ein Pflichtspiel sei.

FC Bayern: Tel war schon in Leipzig mittendrin

Um sich auch körperlich auf das Niveau in der Bundesliga vorzubereiten, hatte der Neuzugang am eigentlich trainingsfreien Montag eine Sonderschicht an der Säbener Straße absolviert. Auch der Niederländer Matthijs de Ligt schuftete auf dem Trainingsplatz der Münchner, um sich die nötige Fitness zu holen.

Beim Supercup am vergangenen Samstag war Tel, obwohl nicht spielberechtigt, mit im Stadion und absolvierte etwa das Aufwärmprogramm mit den Mannschaftskollegen. Der Angreifer durfte nach der Partie daher auch mit zur Siegerehrung, wo er den Pokal in die Höhe stemmte.