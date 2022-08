VfB reist in der WM-Pause in die USA

AFP/SID/KERSTIN JOENSSON

Der VfB Stuttgart reist in Spielpause in die USA

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart nutzt die WM-bedingte Spielpause für eine Reise in die USA.

Vom 14. bis zum 21. November werde der VfB "im Einklang mit der Internationalisierungsstrategie der Deutschen Fußball-Liga die Bundesliga auf dem amerikanischen Markt" repräsentieren, teilte der Verein am Mittwoch mit.

Fester Termin ist ein Testspiel gegen den Ligarivalen 1. FC Köln am 19. November in Austin/Texas. Zudem solle die Reise "für Teambuilding, Training, Sponsoring- und PR-Termine" genutzt werden. Die Winter-WM in Katar beginnt am 21. November.