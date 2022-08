Akanji und Schulz: "Worst Case" nicht mehr ausgeschlossen

IMAGO/Ralf Treese

Nico Schulz und Manuel Akanji sollen den BVB im Sommer noch verlassen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund sucht seit Wochen nach Abnehmern für zwei seiner Spieler: Manuel Akanji und Nico Schulz. Doch der BVB wird das Duo bislang einfach nicht los. Mittlerweile ist ein Verbleib nicht mehr ausgeschlossen. Dieser würde eine weitere Frage aufrufen.

Cheftrainer Edin Terzic plant seit Wochen schon nicht mehr mit Innenverteidiger Manuel Akanji und Linksverteidiger Nico Schulz. Weder im Trainingslager in der Schweiz noch beim Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal bei 1860 München (3:0) kam einer der beiden Verkaufskandidaten zum Einsatz. Denn: Terzic will lieber jene Spieler einsetzen, die definitiv in der neuen Saison für den BVB zur Verfügung stehen.

Noch gibt es allerdings weder für Akanji noch für Schulz konkretes Interesse anderer Klubs, berichtet "Ruhr Nachrichten". Somit sei auch der "Worst Case" beim BVB nicht mehr ausgeschlossen, sprich: Die Schwarz-Gelben verpassen in diesem Sommer den so wichtigen Transfer-Erlös für die Spieler und müssen zugleich das Gehalt weiter bezahlen - ungeachtet der fehlenden sportlichen Perspektive.

Der Regionalzeitung zufolge sind die ausbleibenden Millionen, die sich Borussia Dortmund bei einem Verkauf von Manuel Akanji versprochen hatte, auch der Grund, warum der Vizemeister nicht in den Poker um Nationalspieler David Raum eingestiegen ist.

Der Linksverteidiger wechselte in diesem Sommer von Hoffenheim zu RB Leipzig, die Ablösesumme in Höhe von rund 30 Millionen Euro war für den BVB ohne Transfer-Einnahmen aber nicht bezahlbar.

Wie geht der BVB nach Transfer-Schluss mit Akanji und Schulz um?

Noch hat Sportdirektor Sebastian Kehl knapp einen Monat Zeit, um Abnehmer für die zwei Verkaufskandidaten zu finden. Wie der BVB und sein Cheftrainer Edin Terzic verfahren, sollten Akanji und Schulz selbst dann noch in Dortmund unter Vertrag stehen, ist derweil noch nicht abzusehen.

"Bild" hatte zuvor berichtet, Akanji könnte wegen der Verletzung von Innenverteidiger Niklas Süle für das Bundesliga-Auftaktspiel gegen Bayer Leverkusen zumindest in den Spieltagskader rücken. "Ruhr Nachrichten" zufolge geht es nach Transfer-Deadline derweil auch darum, den Schweizer für einen möglichen Wechsel im Winter im Kader zu belassen.