Medien: Laimer-Transfer wurde in Bayern-Kabine diskutiert

IMAGO/Laci Perenyi

Spielten einst zusammen bei RB Leipzig: Die Österreicher Laimer und Sabitzer

Fünf Neuzugänge hat der FC Bayern München in diesem Sommer bereits präsentiert. Wenige Tage vor dem Bundesliga-Auftakt wird beim deutschen Rekordmeister aber weiterhin ein sechster Name diskutiert: Konrad Laimer von Konkurrent RB Leipzig. Der Österreicher ist offenbar auch schon in der Bayern-Kabine Thema gewesen.

Braucht der FC Bayern zusätzliche Verstärkung im zentralen Mittelfeld? Diese Frage stellten sich zuletzt nicht nur externe Beobachter wie der ehemalige Münchner Profi Stefan Effenberg, sondern auch die Spieler des Serienmeisters selbst. Das berichtet "Sport Bild".

Demnach war das Werben des FC Bayern um die Dienste von Konrad Laimer durchaus Diskussionsthema in der Kabine.

Klar ist, dass Cheftrainer Julian Nagelsmann zum Saisonstart Leon Goretzka in der Schaltzentrale verletzungsbedingt wegfällt und dadurch eine Lücke hinterlässt. Zudem gab der Klub im Sommer in Marc Roca einen Mittelfeldspieler an Leeds United ab. Klar ist allerdings auch, dass die Münchner trotz des Ausfalls des Nationalspielers personell durchaus gut besetzt sind.

Sabitzer nimmt Platz beim FC Bayern ein

Neben Platzhirsch Joshua Kimmich kann Julian Nagelsmann auf Neuzugang Ryan Gravenberch, der von Ajax Amsterdam verpflichtet wurde, und Marcel Sabitzer zurückgreifen. Nationalspieler Jamal Musiala, eigentlich ein Spieler für die Offensive, hat die Position in der Mitte des Feldes in der jüngeren Vergangenheit ebenfalls bereits ausgefüllt.

Im Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig hatte Nagelsmann auf Sabitzer gesetzt, der sich nach einem schwierigen ersten Jahr in München mit guten Leistungen in der Sommer-Vorbereitung zurückgekämpft hatte. Die Anzeichen der vergangenen Monate, der Österreicher könnte den FC Bayern nach nur einer Saison schon wieder verlassen, sind mittlerweile verflogen.

Ohnehin wäre ein Transfer von Konrad Laimer für den FC Bayern durchaus sehr kostspielig. RB Leipzig pocht Berichten zufolge weiterhin auf die Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro. Die Münchner Bosse sollen "Bild" zufolge bislang lediglich 23 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen geboten haben, eine Erhöhung werde es nicht geben.

Die Tendenz, so zuletzt auch der "kicker", geht daher zu einem Verbleib des 25-Jährigen bei den Sachsen. Dort trennen sich dann im nächsten Jahr die Wege, wenn sein Vertrag ausläuft.