De Ligt war nach Bayerns Anruf "sofort interessiert"

IMAGO/Laci Perenyi

Hat langfristig beim FC Bayern unterschrieben: Matthijs de Ligt

Fußball-Bundesligist FC Bayern München hat Abwehrspieler Matthijs de Ligt für viel Geld von Juventus Turin verpflichtet. Die hohe Ablösesumme bedeutet für den Niederländer aber kein zusätzlicher Druck. Den mache er sich ohnehin schon selbst genug. Dass der FC Bayern für ihn die richtige Adresse ist, war ihm derweil schnell klar.

67 Millionen Euro als Sockelablöse zahlte der FC Bayern München an Italiens Rekordmeister Juventus, um den 22 Jahre alten Matthijs de Ligt an die Isar zu lotsen. Berichten zufolge kann die Summe noch um zehn weitere Millionen Euro anwachsen, sollten die vereinbarten Bonuszahlungen greifen.

Damit bleibt de Ligt zwar knapp unterhalb der Rekordsumme von 80 Millionen Euro, die die Münchner einst im Sommer 2019 für Abwehr-Kollege Lucas Hernández bezahlten. Die Erwartungshaltung an den neuen Mann ist dennoch enorm.

Für de Ligt selbst ist die Höhe der Ablöse allerdings überhaupt kein Thema, wie er im Interview mit dem "kicker" klarstellte: "Wenn du für Top-Klubs wie Bayern München spielst, hast du immer Druck. Ob du ablösefrei kommst oder nicht, das bleibt gleich. Für mich spielt es definitiv keine Rolle, weil ich von mir selbst immer so viel verlange, dass das schon Druck genug ist."

"Der Spielstil des FC Bayern passt in meinen Augen zu mir"

In München kämpft der Neuzugang nun um seinen Stammplatz in der Innenverteidigung, die mit den französischen Nationalspielern Lucas Hernández und Dayot Upamecano prominent besetzt ist. In Benjamin Pavard könnte ein weiterer Franzose im Abwehrzentrum seine Einsätze bekommen.

De Ligt nimmt den Konkurrenzkampf bei seinem neuen Klub an. Er sei "sofort interessiert" gewesen, als sich die Münchner Verantwortlichen im Juni erstmals meldeten. Mit ein Grund für seine Entscheidung für den deutschen Rekordmeister: "Der Spielstil des FC Bayern passt in meinen Augen zu mir, weil das Team offensiv ausgerichtet ist."

Bei seinem nunmehr Ex-Klub Juventus Turin, zu dem er vor drei Jahren für immerhin 85,5 Millionen Euro gewechselt war, hatte er zwar noch zwei Jahre Vertrag, aber zugleich auch das "Gefühl, dass es an der Zeit war für eine neue Herausforderung, ein neues Umfeld". Deshalb entschied er sich, beim FC Bayern einen neuen Fünfjahresvertrag zu unterzeichnen.