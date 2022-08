BVB als Meister? Hamann überrascht mit Tabellentipps

Uwe Kraft via www.imago-images.de

Didi Hamann hat seinen Tipp für die anstehende Bundesliga-Saison abgegeben

Der langjährige Fußball-Profi und heutige TV-Experte Dietmar Hamann hat kurz vor Saisonbeginn die Abschlusstabelle der Fußball-Bundesliga getippt. Für den 48-Jährigen steht fest: Der FC Bayern ist entthront, der BVB wird Meister.

Gibt es in der Saison 2022/23 endlich wieder einen spannenden Titelkampf und vor allem einen neuen Meister? Bundesliga-Kenner Dietmar Hamann glaubt ja.

In seinem Tabellentipp bei "Sky" setzte der 48-Jährige wenige Tage vor dem Start der neuen Spielzeit Borussia Dortmund an die Spitze. Seine Begründung: Der BVB "hat sich gut verstärkt und stellt das erste Mal seit Jahren eine sattelfeste Abwehr".

In der Tat haben die Schwarz-Gelben in Senkrechtstarter Nico Schlotterbeck (kam vom SC Freiburg) und Routinier Niklas Süle (verließ den FC Bayern ablösefrei) die Innenverteidigung massiv aufgerüstet. Auch Mats Hummels befindet sich derzeit in Bestform. Wie es beim BVB allerdings in der Offensive weitergeht, nachdem Königstransfer Sébastien Haller aufgrund seiner Hodenkrebs-Behandlung monatelang ausfällt, ist noch offen.

Direkt hinter der Borussia landet bei Hamann schon der FC Bayern, der als Vizemeister nach zehn Titeln erstmals nicht die Schale holt. Im Kader der Münchner gebe es "kaum Schwachstellen", so der Ex-Profi: "Nur Leon Goretzkas frühe Verletzung bereitet Sorge."

Hamann: Schalke und Werder retten sich knapp

Deutlich verbessert sieht Hamann derweil den VfL Wolfsburg, der seit Sommer von Niko Kovac trainiert wird, und Borussia Mönchengladbach, wo Daniel Farke die Geschicke übernahm. Die Wölfe landen dank Kovac auf Rang fünf und qualifizieren sich für die Europa League, auch Gladbach darf nach Ansicht des früheren Bundesliga-Spielers von Europa träumen, weil durch Farke "wieder Ruhe einkehren wird", so Hamann.

Auch Hertha BSC wird - anders als in der letzten Saison - nichts mit dem Abstieg zu tun haben, geht es nach dem Tabellentipp des 48-Jährigen. Das Potenzial der Mannschaft und die Qualität von Sandro Schwarz reichen laut dem Experten für Platz neun für den Hauptstadtklub.

Während die Aufsteiger Werder Bremen (bei Hamann auf Rang 14) und Schalke 04 (Rang 15) die Relegation oder gar den Abstieg vermeiden können, rutscht der 1. FC Köln aufgrund der Doppel-Belastung durch den internationalen Wettbewerb - auf Platz 16 ab, glaubt Hamann. Die UEFA Conference League werde wichtige Liga-Punkte kosten, begründete der Fußball-Kenner.

Auf den letzten beiden Plätzen sieht Hamann den VfL Bochum (17.) und den FC Augsburg (18). "Die Hoffnungen ruhen auf Rekordtransfer Pepi, der bis jetzt enttäuscht hat. Ansonsten droht dem FCA der Abstieg", so Hamann.