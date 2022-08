Sané verrät: Das habe ich Mané zur Begrüßung gesagt

IMAGO/Michael Taeger

Sané und Mané spielen nun gemeinsam beim FC Bayern

Bevor der FC Bayern München am Freitagabend (20:30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt in die neue Saison startet, hat sich Leroy Sané zur aktuellen Lage beim deutschen Fußball-Rekordmeister geäußert. Dabei hat der Offensivspieler unter anderem verraten, wie er Neuzugang Sadio Mané begrüßt hat und welche Gemeinsamkeiten sein früherer Coach Pep Guardiola und FCB-Trainer Julian Nagelsmann haben.

Leroy Sané hat sich für die Saison 2022/23 einiges mit dem FC Bayern vorgenommen. Ein frühes Aus im DFB-Pokal und in der Champions League soll vermieden werden, die Münchner wollen wieder bis zum Schluss in allen Wettbewerben dabei sein.

"Wir sind alle extrem genervt und nehmen das in unsere Motivation für diese Spielzeit, die auch noch eine Weltmeisterschaft mittendrin bietet, mit", sagte Sané gegenüber "The Athletic" mit Blick auf die vergangene Saison, wo am Ende "nur" die Meisterschaft für den Rekordchampion stand. "Wir müssen sicherstellen, dass wir nicht wieder die selben Fehler machen."

Er selbst will dabei eine gewichtige Rolle spielen, hofft auf viele Einsätze in der Offensive des FC Bayern. "Ich fühle mich am meisten auf der linken Zehner-Position wohl, dort hatte ich meine besten Spiele, da konnte ich dem Team am meisten helfen. Und das ist genau das, was ich will", betonte der 26-Jährige.

Sané: "Man kann sich nie ausruhen"

Allerdings werden sich Sané und Co. umstellen müssen, denn ohne Robert Lewandowski, der zum FC Barcelona wechselte, fehlt der wichtigste Torjäger der letzten Jahre. "Wir müssen uns anpassen", betonte Sané, "man kann nicht mehr lange Bälle ins Zentrum spielen, denn da ist keiner mehr. Man muss also den Willen entwickeln, sich gegenseitig zu helfen, sich für den anderen zu bewegen."

Sein Team sei aber "offen für Veränderungen. Wir sind alle heiß darauf, neue Dinge zu lernen", so der Nationalspieler weiter. Es werde Spaß machen, auf neue Art und Weise in der Offensive zu spielen.

Dort wird Sané in Zukunft auch mit Neuzugang Sadio Mané zusammenarbeiten. Der vielseitige Angreifer ist einer der Konkurrenten des DFB-Kickers, der sich dennoch über dessen Transfer freute.

"Ich habe Sadio gesagt, dass ich erleichtert bin, dass er da ist, denn so muss ich nicht mehr gegen ihn spielen", verriet Sané schmunzelnd und fügte an: "In einem Klub dieser Größe ist es normal, dass es Konkurrenz gibt, das ist immer so. Man kann sich nie ausruhen und sagen: 'Mir kann keiner was anhaben'."

Sané vergleicht Julian Nagelsmann und Pep Guardiola

Für das Team seien die Neuen um Mané ohnehin gut. Sie "fordern uns alle heraus. Das hält das Energie-Level hoch", sagte Sané über den Senegalesen sowie über die anderen Neuzugänge wie Ryan Gravenberch, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui und Co.!

In dem Interview nahm Sané allerdings nicht nur auf die Spieler Bezug, auch ein Vergleich von Julian Nagelsmann, dem aktuellen Coach des 26-Jährigen, und seinem früheren Trainer Pep Guardiola bei Manchester City, war Thema.

"Es gibt einige Gemeinsamkeiten zwischen den beiden. Pep hat mir mit den kleinsten Details geholfen, mir gezeigt, wie ich mich positionieren muss, wie ich den Ball kontrollieren kann, wie ich in die Räume laufe. Julian macht es genauso", erklärte Sané: "Er sagt einem genau, was man auf jeder Position zu tun hat."