Werner vor Erstliga-Debüt: "Hatte Spaß in jeder Liga

POOL/POOL/SID/ROLF VENNENBERND

Ole Werner freut sich auf die Bundesliga

Werder Bremens Trainer Ole Werner sieht seinem Bundesliga-Debüt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Nordduell beim VfL Wolfsburg mit Vorfreude, vor allem aber mit Gelassenheit, entgegen.

"Im Kern habe ich immer Spaß am Trainerjob gehabt, egal in welcher Liga", sagte der 34-Jährige am Donnerstag.

Grundsätzlich, so der Coach des Aufsteigers weiter, gehe er positiv an neue Herausforderungen heran: "Es gibt Unterschiede zwischen den Ligen und somit sicher auch zwischen der ersten und der zweiten Liga."