Aller Verbundenheit zum Trotz: Ex-Knappe will Schalke wehtun

IMAGO/O.Behrendt

Philipp Hofmann stammt aus dem Nachwuchsbereich des FC Schalke

Beim FC Schalke wurde Philipp Hofmann einst ausgebildet, den Sprung von der Knappenschmiede in die Bundesliga-Mannschaft gelang dem Angreifer damals allerdings nicht. Über Umwege hat es der 29-Jährige nun doch noch in die deutsche Eliteklasse geschafft: Im Sommer unterschrieb er für zwei Jahre beim VfL Bochum. Dennoch ist seine Verbundenheit zum königsblauen Reviernachbarn weiterhin groß.

"Dass ich Schalke 04 eine Menge zu verdanken habe, ist kein Geheimnis. Dort wurde ich fußballerisch ausgebildet und bin mit der U19 Deutscher Meister geworden. Schalke hat mir den ersten Profivertrag gegeben, so etwas vergisst man natürlich nicht", betonte Hofmann kurz vor dem Bundesliga-Start im Interview mit "Sport1".

Sein voller Fokus liegt jetzt aber auf dem VfL Bochum, mit dem der baumlange Stürmer am Samstag im heimischen Ruhrstadion auf Mainz 05 trifft (ab 15:30 Uhr im LIVE-Ticker).

Nach dem überraschend souveränen Klassenerhalt in der Vorsaison ist das Ziel für 2022/2023 klar. "Das Wunder wollen wir nun wiederholen und erneut die Klasse halten", so Hofmann: "Gerne auch mit Siegen in den Derbys gegen Schalke."

FC Schalke konnte "zu Recht die Schale in den Händen halten"

Vor den jüngsten Leistungen der Gelsenkirchener hat der frühere U21-Nationalspieler, der in den vergangenen drei Jahren als Torjäger beim Karlsruher SC überzeugt hatte, gleichwohl Respekt. Den Aufstieg hätte sich Schalke "redlich verdient", stellte Hofmann klar.

Der gebürtige Sauerländer ging noch weiter ins Detail: "Es ist nicht einfach, sich in der 2. Bundesliga zu behaupten, selbst als Favorit nicht. Der HSV weiß das aus leidvoller Erfahrung. Schalke hat auch eine Weile gebraucht, bis sich die individuelle Klasse durchgesetzt hat. Aber sie haben zum Schluss eine Wahnsinnsserie hingelegt und durften am Ende zu Recht die Schale in den Händen halten."