Rummenigge sieht teure Bayern-Neuzugänge in der Bringschuld

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Ex-Boss des FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge

Obwohl er sein Amt beim FC Bayern schon vor einiger Zeit niedergelegt hat, ist der frühere Klub-Chef Karl-Heinz Rummenigge in München immer noch ganz nah dran. Auf die Gegner des deutschen Rekordmeisters sieht er gewaltige Probleme zukommen.

Als Karl-Heinz Rummenigge am Donnerstag im Rahmen einer Talkrunde auf Sylt auf den umgebauten Kader des FC Bayern angesprochen wurde, geriet der 66-Jährige direkt ins Schwärmen.

"Die Offensive mit Serge Gnabry, Kingsley Coman, Sadio Mané, Leroy Sané und Jamal Musiala ist die schnellste Europas", tönte der Ex-Profi, "da ist eine unglaubliche Geschwindigkeit im Spiel. Das wird für die Verteidigung aller 17 Bundesligisten nicht einfach."

Allerdings müssten sich Investitionen wie jene in Mané oder Matthijs de Ligt auch auszahlen, forderte Rummenigge, der im Exekutivkomitee der UEFA sitzt. Die Neuzugänge bräuchten gleichwohl Eingewöhnungszeit.

"Sie haben allein 200 Millionen Euro in ihre Innenverteidigung investiert. Dieses viele Geld muss man auch als Qualität auf dem Platz sehen", stellte der langjährige Vorstandsvorsitzende, dessen Platz mittlerweile Oliver Kahn eingenommen hat, klar.

FC Bayern hat knapp 140 Millionen Euro in Neuzugänge investiert

Neben Mané und de Ligt holte der deutsche Branchenprimus auch Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui und Mathys Tel an die Säbener Straße. Knapp 140 Millionen Euro wurden dafür investiert.

Im Gegenzug verließen mit Robert Lewandowski (FC Barcelona) und Niklas Süle (Borussia Dortmund) bislang nur zwei echte Leistungsträger den Verein, der seine Personalplanung jedoch noch nicht abgeschlossen hat.

Am Freitagabend eröffnet der FC Bayern mit einem Auswärtsspiel bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt die neue Bundesliga-Saison (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker). In der Folgewoche reist der VfL Wolfsburg in die Allianz Arena.