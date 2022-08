Klinsmann adelt "fantastische" Transferpolitik des BVB

O.Behrendt via www.imago-images.de

Jürgen Klinsmann hat den BVB gelobt

Jürgen Klinsmann sieht die Einführung von Playoffs in der Bundesliga als probates Mittel gegen die Dominanz des FC Bayern.

"Ich stehe dieser Idee sehr offen gegenüber. Ich finde das faszinierend, das sorgt für echte Spannung. Ich verstehe total, dass man darüber diskutiert, denn man will jemand anderen als Meister sehen", sagte der ehemalige Bundestrainer am Donnerstag in einer internationalen Presserunde.

Klinsmann lebt seit 1998 in den USA, in dieser Zeit habe ihn das Playoff-System überzeugt. Der 108-malige Nationalspieler wies darauf hin, dass die Relegation in der Bundesliga bereits eine Art Playoff sei.

"Ob Playoffs in der Bundesliga umsetzbar wären, kann ich aber nicht beurteilen", schränkte der 58-Jährige ein.

Klinsmann glaubt für die kommende Saison an die elfte Bayern-Meisterschaft in Folge.

Ärgster Rivale werde erneut Borussia Dortmund - nicht zuletzt dank Neuzugang Nico Schlotterbeck, den Klinsmann als "Entdeckung des Jahres" bezeichnete. Der BVB habe im Sommer eine "fantastische" Transferpolitik betrieben.