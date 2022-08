"Brutal fitter" Götze soll gegen Bayern direkt liefern

IMAGO/Christian Schroedter

Mario Götze steht vor seinem Bundesliga-Debüt für Eintracht Frankfurt

13 Mal spielte Mario Götze in seiner Profi-Karriere bereits ein Pflichtspiel gegen den FC Bayern. Am Freitagabend ist es erstmals seit über zwei Jahren wieder so weit, nachdem er von der PSV Eindhoven zu Eintracht Frankfurt gewechselt war. Die Hessen erhoffen sich von ihrem neuen Starspieler die Qualitäten, die Götze zuletzt schon angedeutet hatte.

Der 30-Jährige, der zwischen 2013 und 2016 selbst drei Spielzeiten bei den Münchnern unter Vertrag stand und dort dreimal Deutscher Meister wurde, soll bei den Frankfurtern direkt eine Schlüsselposition einnehmen.

Als offensiver Spielgestalter soll dem Weltmeister von 2014 eine große Verantwortung zuteil werden. Schon beim Pflichtspieldebüt am letzten Wochenende gegen den 1. FC Magdeburg im DFB-Pokal wurde diese Rolle deutlich, als Götze zwei der vier SGE-Treffer einleitete (Endstand 4:0).

Dem Ex-BVB-Star kommt dabei vor allem seine körperliche Verfassung zugute. "Er ist brutal fit. Der Fitnesszustand sieht sehr, sehr gut aus", berichtete "Bild"-Reporter Roman Unger in einem Podcast-Beitrag über den 30-Jährigen, der sich seit einiger Zeit vegan ernährt und einen eigenen Yoga-Lehrer engagiert hat.

Der Reporter ging noch weiter und ergänzte, dass Götze "so fit wie noch nie in seiner Karriere" sei, was sich bereits in seinen Leistungen bemerkbar mache.

Eintracht-Star Götze hat den "Rundumblick für die Mitspieler"

Umso größer sind die Hoffnungen im Lager der Eintracht, dass der Kreativspieler seinem neuen Klub zum Heimsieg beim Bundesliga-Auftakt am Freitagabend gegen den FC Bayern (ab 20:30 Uhr) verhelfen kann.

In der Bundesliga blickt Götze bisher auf vier Siege gegen den Rekordmeister zurück. Der letzte datiert vom November 2018, als er mit Borussia Dortmund 3:2 gegen den FC Bayern gewann.

"Er soll das entscheidende Puzzleteil sein und soll die entscheidenden Pässe spielen. Er hat den Rundumblick für die Mitspieler und genießt alle Freiheiten", führte "Bild"-Reporter Unger über die wichtigsten Qualitäten Götzes im Frankfurter Dress weiter aus.

Der 63-fache Nationalspieler hatte in diesem Sommer einen Vertrag bis 2025 in der Main-Metropole unterzeichnet.