Larsson-Wechsel fix: So plant Schalke mit dem Offensivmann

IMAGO/MATHILDA AHLBERG

Jordan Larsson wechselt zum FC Schalke 04!

Kurz vor dem Start in die neue Saison hat der FC Schalke 04 den 13. Neuzugang unter Vertrag genommen. Angreifer Jordan Larsson schließt sich dem Fußball-Bundesliga-Aufsteiger an. Das teilte der Revierklub am Freitagnachmittag mit und verriet auch gleich, wo der vielseitige Offensivmann spielen könnte.

Mit einem Twitter-Posting machte der FC Schalke 04 zwei Tage vor dem Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FC Köln (Sonntag, 17:30 Uhr) seine Anhänger heiß. Ein kurzes Video zeigte einen zu Beginn noch nicht vollständig erkennbaren Spieler im S04-Dress, ein Schwenk auf das Gesicht verriet: es ist Jordan Larsson, Sohn der schwedischen Sturmlegende Henrik Larsson. "Hallo Schalke-Fans, hier ist Jordan. Es ist schön, euch bald zu sehen, ich kann es kaum erwarten", teilte der 25-jährige Angreifer mit.

Larsson war zuvor für Spartak Moskau aktiv, konnte seinen Vertrag dort allerdings aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine auflösen und ablösefrei nach Gelsenkirchen wechseln. Beim FC Schalke 04 unterschrieb er einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2024/25, wie die Königsblauen mitteilten.

"Jordan hat uns in den Gesprächen davon überzeugt, dass er eine riesige Lust auf Schalke 04 und unsere gemeinsame Mission Klassenerhalt hat. Er kann sowohl als zweite Spitze als auch auf dem Flügel für Gefahr sorgen, und seine Qualitäten werden unser Angriffsspiel unberechenbarer machen", sagt Sportdirektor Rouven Schröder. "Dabei sorgt er nicht nur selbst für Torgefahr, sondern setzt seine Mitspieler auch regelmäßig durch kluge Aktionen in Szene."

Larsson, der beim Revierklub ab sofort mit der Rückennummer 7 auflaufen wird, sagte: "Ich bin sehr glücklich darüber, dass der Wechsel zustande gekommen ist. Schalke 04 hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Entwicklung genommen, die ich aus der Ferne aufmerksam verfolgt habe. Jetzt freue ich mich, ein Teil des Teams zu werden und meinen Beitrag zu einer für uns erfolgreichen Saison zu leisten."

Kramer: Larsson passt perfekt zu Schalke 04

Auch Chef-Coach Frank Kramer, der die Königsblauen seit Sommer trainiert, freute sich über die Verstärkung. "Jordan passt mit seiner Art Fußball zu spielen sehr gut zu uns. Er sucht immer wieder das Eins-gegen-Eins und ist jederzeit in der Lage, sich mit seinem Tempo und seiner Technik durchzusetzen", erklärte Kramer. "Gleichzeitig weiß er, wie wichtig das Spiel gegen den Ball ist. Ich bin überzeugt davon, dass er sich schnell im Team und unserem Spiel zurechtfinden wird."

Larsson wurde in der Jugendabteilung des FC Barcelona, wo auch sein Vater spielte, ausgebildet. Danach spielte er unter anderem in Helsingborg und beim niederländischen Klub NEC Nijmegen. Für Spartak Moskau erzielte er in 83 Pflichtspielen 27 Tore. Hinzu kommen neun Vorlagen.

In diesem Frühjahr lief Larsson leihweise für drei Monate für AIK Solna in seiner Heimat auf. Nach elf Partien standen drei Treffer und zwei Assists für den 25-Jährigen zu Buche.