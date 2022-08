Star-Neuzugang Mané hat Lewandowski bereits getoppt

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Sadio Mané debütierte in der Bundesliga für den FC Bayern

Sadio Mané genoss den Freitagabend in Frankfurt in vollen Zügen. Nicht nur, dass seinem neuen Klub FC Bayern mit dem 6:1-Auswärtssieg bei der Eintracht eine echte Gala-Leistung zum Bundesliga-Start gelungen war. Auch der Neuzugang selbst fügte sich mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 3:0 für die Münchner hervorragend ein.

Als Mané dann auch noch nach Abpfiff zum Feiern mit den Bayern-Anhängern in die Gäste-Kurve abdrehte, war der Traum-Einstand für den Senegalesen perfekt.

Die bisherige Zusammenarbeit des deutschen Rekordmeisters mit seinem neuen Superstar ist eine echte Erfolgsgeschichte. Sadio Mané hat jetzt sogar Robert Lewandowski übertrumpft, was seine ersten Spiele im Trikot des FC Bayern anbelangt.

Der 30-Jährige traf sowohl im Supercup-Duell mit RB Leipzig am letzten Wochenende als auch am Freitag zum Liga-Start in Frankfurt. Zwei Tore in den ersten beiden aufeinanderfolgenden Pflichtspielen für die Münchner war seit zehn Jahren keinem FCB-Spieler mehr gelungen, nicht einmal Toptorjäger Robert Lewandowski.

Mané beim FC Bayern direkt ein großer Faktor

Der letzte, der ebenfalls in seinem ersten und seinem zweiten Pflichtspiel für die Münchner getroffen hatte, war vor zehn Jahren Mario Mandzukic.

Lewandowski hatte seine glorreiche Epoche beim deutschen Rekordmeister vor acht Jahren mit einer Niederlage gestartet. Im ersten Spiel für seinen neuen Arbeitgeber unterlag der Pole mit den Münchnern im August 2014 ausgerechnet gegen den BVB im Supercup mit 0:2. Aus Dortmund war der Pole zuvor nach München gewechselt.

Sadio Mané schickt sich derweil an, beim FC Bayern direkt zu der wichtigen Stütze im Angriffsspiel zu werden, auf die die Klubführung gehofft hatte. Gegen die Eintracht stand er 90 Minuten lang auf dem Rasen und überzeugte neben seinem Kopfballtor und weiteren Großchancen auch mit Lauffreude und Einsatzwillen (sport.de-Note 1,5).