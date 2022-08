Bericht: BVB unmittelbar vor Modeste-Verpflichtung

IMAGO/Herbert Bucco

Anthony Modeste wechselt wohl vom 1. FC Köln zum BVB

Nach der Hodenkrebs-Diagnose bei Sommer-Neuzugang Sébastien Haller ist die Stürmersuche von Borussia Dortmund angeblich abgeschlossen. Torjäger Anthony Modeste vom Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Köln soll unmittelbar vor dem Wechsel zum BVB stehen.

Laut einem "Sport1"-Bericht sei der BVB sich mit dem 34-jährigen Mittelstürmer über eine Zusammenarbeit für ein Jahr einig und habe inzwischen auch ein offizielles Angebot beim Klub aus der Domstadt eingereicht.

Modeste hatte in der abgelaufenen Spielzeit 20 Treffer in 32 Bundesliga-Partien für den 1. FC Köln beigesteuert.

Am Samstagabend im Rahmen des Bundesliga-Auftakts der Schwarz-Gelben gegen Bayer Leverkusen (1:0) hatte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bereits angekündigt, zeitnah eine Lösung für das Stürmerproblem präsentieren zu können.

Unmittelbar vor dem ersten Ligaspiel des 1. FC Köln am Sonntag (ab 17:30 Uhr) gegen den FC Schalke 04 soll nun feststehen: Modeste stürmt für eine Saison beim Vizemeister. Nach Informationen des Online-Portals "Geissblog" steht Modeste am Sonntag noch ein letztes Mal im Aufgebot des 1. FC Köln, ehe er dann in der kommenden Wochen zu Borussia Dortmund wechseln soll.

Er würde damit als eine Art Platzhalter für Haller fungieren, der aufgrund seiner Krebsdiagnose auf unbestimmte Zeit ausfallen wird.

So viel Ablöse und Gehalt zahlt der BVB

Wie es in dem "Sport1"-Bericht weiter heißt, soll der BVB bereit sein, bis zu fünf Millionen Euro Ablöse für Modeste zu bezahlen, der in Köln noch bis 2023 unter Vertrag steht.

Außerdem lockt der Champions-League-Teilnehmer den Franzosen mit einer satten Gehaltserhöhung. Während Modeste in der Domstadt auf ein Jahressalär von geschätzt 3,5 Millionen Euro kommt und eine weitere Erhöhung im Falle einer Verlängerung für den 1. FC Köln nicht darstellbar ist, soll er beim BVB ein Gehalt von bis zu sechs Millionen Euro beziehen.

Modeste selbst hatte in den vergangenen Wochen bereits mehrfach seine Unzufriedenheit ob der ungeklärten Vertragssituation über 2023 hinaus geäußert und mit einem Abschied vom 1. FC Köln kokettiert. Nun scheint er einen prominenten neuen Arbeitgeber gefunden zu haben.