Effenberg lobt BVB-"Mentalitätsspieler"

Stefan Effenberg lobt den BVB

Borussia Dortmund ist mit einem Auftaktsieg gegen Bayer Leverkusen in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Dabei blieb der BVB ohne Gegentor. Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg sieht den Erfolg als wichtiges Zeichen für die Schwarz-Gelben.

Zwar lief beim knappen 1:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen noch nicht alles rund, dennoch ist Borussia Dortmund mit einem positiven Erlebnis in die Fußball-Bundesliga gestartet. Besonders die Defensivleistung dürfte dem BVB Mut machen.

Nachdem die Westfalen in der vergangenen Saison ganze 52 Gegentreffer kassiert hatten, hielt der BVB am Samstag die Null. Aus diesem Grund schreib Stefan Effenberg in seiner "Sport1"-Kolumne von einem "enorm wichtigen" Sieg für das Team von Trainer Edin Terzic.

"Das spricht auf jeden Fall dafür, dass der BVB gute Spieler gekauft hat", meinte der TV-Experte. Borussia Dortmund habe mit den Neuzugängen Salih Özcan, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle "richtige Mentalitätsspieler dazubekommen".

"Zudem steht mit Edin Terzic wieder ein Trainer an der Seitenlinie, der den Verein aus dem Effeff kennt", analysierte Effenberg die sportliche Lage beim BVB: "Das ist ein Riesenvorteil, denn er war immer dicht bei der Mannschaft dabei und spricht die Sprache der Region. Darüber hinaus kommt er mit den Spielern gut zurecht und die Kommunikation funktioniert."

"Das spricht zunächst für eine gute Saison"

Gleichzeitig möchte der 54-Jährige den Auftaktsieg nicht überbewerten. "Sollte für den BVB jedoch eine Phase mit ein paar Widerständen kommen, dann bin ich gespannt, wie das Umfeld reagiert. Die Mentalitätsfrage sollten man sowieso erst stellen, wenn wir am fünften oder sechsten Spieltag sind", so Effenberg.

Insgesamt hätten die Dortmunder "aber bereits jetzt an Qualität und Mentalität dazugewonnen", ist sich der Ex-Profi sicher. "Das spricht zunächst für eine gute Saison", erklärte Effenberg.