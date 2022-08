Thomas Müller sucht neuen Pferdeflüsterer

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Thomas Müller betreibt mit seiner Frau einen Pferdehof

Gemeinsam mit seiner Frau Lisa hat sich Thomas Müller in den letzten Jahren neben der Karriere beim FC Bayern in Form eines Pferdeguts ein zweites Standbein aufgebaut. Nun sucht das paar nach neuen Mitarbeitenden.

Eine entsprechende Anzeige teilte Lisa Müller am Wochenende über Instagram. Demnach suchen die Müllers für ihr Gut Wettkam in der Nähe von München eine Pferdepflegekraft in Vollzeit.

Zu den Aufgaben gehören das Versorgen der Tiere, Vor- und Nachbereitung für die Trainingsarbeit, sowie allgemeine Behandlungen am Pferd. Laut Avance können Bewerberinnen und Bewerber mit guter Bezahlung rechnen. Außerdem gebe es geregelte Arbeitszeiten je nach Wunsch für 35 oder 40 Stunden die Woche.

Die Müllers betreiben ihren Hof seit 2012. Dressur-Reiterin Lisa trainiert dort mit ihren Pferden auch für Wettkämpfe. Bisher umfasst das Team sechs Mitarbeiterinnen.

Und schon längst ist Lisa Müller in der Szene keine Unbekannte mehr. Die Müller-Gattin gehört dem deutschen Perspektivkader im Dressur-Sport an, 2019 gewann sie bei den Stuttgart German Masters ihr erstes Turnier auf internationalem Niveau.

Müllers geben zwei Millionen für Pferd aus

Im Folgejahr wurde daraufhin kräftig investiert. Das Paar kaufte den hochveranlagten Weltmeister-Hengst D'avie. In der Szene wird gemunkelt, das Pferd habe rund zwei Millionen Euro gekostet.

Nicht erst seitdem erweist sich auch Thomas Müller mehr und mehr als großer Pferdeliebhaber. Der Fußball-Weltmeister von 2014 habe sein Wissen über ihren Sport weiter ausgebaut, bestätigte Lisa letztes Jahr in der "Bild am Sonntag".

"Er weiß mittlerweile, wie gute Pferde gebaut sein müssen und dass große Pferde es mitunter schwerer haben als solche, die ein bisschen kompakter gebaut sind", sagte Lisa Müller.

"Mit dem Reiten lässt er sich noch Zeit, weil es nicht so clever wäre, wenn er jetzt vom Pferd fallen würde. Aber er beschäftigt sich intensiv mit der Zucht, kann Stammbäume lesen und hat einen guten Blick für Fohlen", schmunzelte sie.