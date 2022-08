Hämischer Großkreutz freut sich über Schalke-Pech

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Kevin Großkreutz wurde mit dem BVB zweimal Meister

Dass Kevin Großkreutz wahrlich kein Freund des FC Schalke 04 ist, ist hinlänglich bekannt. Nun hat die BVB-Ikone ihrer Abneigung für den Erzrivalen erneut Ausdruck verliehen.

Die Bundesliga-Rückkehr des FC Schalke 04 ging am Sonntagnachmittag reichlich schief. Und in Kevin Großkreutz jubelte im Kölner Stadion ausgerechnet ein früherer Dortmunder wohl am meisten darüber.

Was war passiert? Eigentlich hatten die Knappen in der Domstadt in der 10. Minute durch Rodrigo Zalazar das vermeintliche 1:0 erzielt. Eine passive Abseitsstellung von Yoshida veranlasste den Videoschiedsrichter allerdings dazu, das Tor zu überprüfen.

Letztlich entschieden die Unparteiischen, dass der Schalke-Verteidiger dem gegnerischen Schlussmann die Sicht genommen und somit aktiv ins Spielgeschehen eingriffen habe. Der Treffer wurde deshalb aberkannt - sehr zur Freude von Großkreutz.

Der zweifache deutsche Meister bejubelte die Entscheidung auf der Tribüne ausgiebig und ließ sich dann zu einer obszönen Geste in Richtung der Schalker Fans hinreißen. Der Sender "DAZN", der das Spiel übertrug, fing die Aktion des Ex-Nationalspielers ein und zeigte sie sogar in der Zeitlupe.

FC Schalke 04 verliert bei Bundesliga-Rückkehr

Im Netz tobte in der Folge eine wilde Auseinandersetzung. Schalke-Fans zeigten sich schockiert, die Anhänger der Borussia feierten hingegen ihren Liebling, der einst sogar öffentlich betont hatte, Schalke sei sein "Feindbild Nummer 1".

Für S04 blieb es am Sonntag jedoch nicht bei einmal VAR-Pech. In der 35. Minute schlug der Videobeweis erneut zu.

Nach einem Zweikampf im Mittelfeld meldete sich der Kölner Keller. Dominick Drexler flog in der Folge mit glatt Rot vom Feld, da er seinen Gegenspieler Jonas Hector mit offener Sohle an der Wade getroffen hatte. Dieser war nach dem Tritt allerdings nicht einmal zu Boden gegangen. Erneut eine harte Entscheidung gegen die Kramer-Elf.

In Unterzahl verlor der Aufsteiger zunehmend den Faden. Überlegene Kölner entschieden das Spiel letztlich durch Tore von Luca Kilian (49.), Florian Kainz (62.) und Dejan Ljubicic (80.) klar für sich. S04 gelang durch Marius Bülter lediglich der Ehrentreffer (76.).