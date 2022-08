Enthüllt: So lange fehlt Adeyemi dem BVB

IMAGO/David Inderlied

Karim Adeyemi muss beim BVB nur kurz pausieren

Beim Bundesliga-Auftakt von Borussia Dortmund am Samstag gegen Bayer Leverkusen (1:0) musste Karim Adeyemi früh ausgewechselt werden. Inzwischen sind Details zum Gesundheitszustand des BVB-Neuzugangs ans Licht gekommen.

Beim einzigen Treffer des Tages durch Marco Reus in der 10. Spielminute hatte Karim Adeyemi noch die Füße im Spiel.

Nur zwölf Zeigerumdrehungen später war das Bundesliga-Debüt des Neuzugangs von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen schon vorbei. Angeschlagen musste Adeyemi ausgewechselt werden. Thorgan Hazard ersetzte ihn in der Offensive des BVB.

"Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nach der Partie am "Sky"-Mikrofon über Adeyemis Blessur. Der Fuß des 20-Jährigen sei "angeschwollen", nun stünden weitere Untersuchungen an.

Entwarnung für Karim Adeyemi und den BVB

Diese hat die medizinische Abteilung des BVB bereits am Sonntag durchgeführt, berichten die gewöhnlich gut informierten "Ruhr Nachrichten".

Positiv aus Sicht der Borussia: Eine strukturelle Verletzung sei dabei ausgeschlossen worden. Adeyemi werde nach einer kurzen Pause wieder ins Training einsteigen können, hieß es weiter.

Der bis dato unklare Gesundheitszustand von Adeyemi hatte rund um den BVB für bange Stunden gesorgt. Vor allem, weil in Sébastien Haller (Hodenkrebs) ein weiterer Offensivspieler dem Vizemeister für lange Zeit fehlen wird.

BVB weiter ohne Niklas Süle

Neben dem Angreifer fällt derzeit auch Niklas Süle aus. Der vom FC Bayern gekommene Innenverteidiger plagt sich mit einer Muskelverletzung aus dem DFB-Pokalspiel bei 1860 München (3:0) herum.

Er peilt sein Comeback nach eigener Aussage für den 20. August gegen Werder Bremen an. "Bislang läuft alles in die richtige Richtung", sagte Süle am Samstag gegenüber "Sky".

Für den BVB steht vor dem Duell mit Werder noch die schwierige Auswärtsaufgabe beim SC Freiburg am Freitag (20:30 Uhr) auf dem Programm.