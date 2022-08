Medien: Sané beim FC Bayern nicht unverkäuflich

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Verlässt Leroy Sané den FC Bayern?

Nationalspieler Leroy Sané ist beim FC Bayern in diesem Transfer-Sommer entgegen der Aussagen von Sportvorstand Hasan Salihamidzic angeblich nicht unverkäuflich.

Leroy Sanés Gastspiel beim FC Bayern gleicht seit gut zwei Jahren einer Achterbahnfahrt.

Gute Ansätze zeigte der 26-Jährige häufiger, spielte sogar eine überragende Hinrunde 2021/2022. Doch immer wieder taucht Sané auch ab. Seit Jahresbeginn kam er nicht mehr in Normalform.

Kein Wunder also, dass sich längst Wechsel-Gerüchte um den früheren Schalker ranken. Der FC Arsenal soll seine Fühler ausgestreckt haben, auch Premier-League-Konkurrent Manchester United, hieß es zuletzt in englischen Medien.

Ist der FC Bayern bei Leroy Sané gesprächsbereit?

Den Spekulationen von der Insel trat Sportvorstand Hasan Salihamidzic allerdings am Sonntag entschieden entgegen. Am Interesse von United sei "nichts dran", stellte der Bosnier in der Talk-Sendung "Sky 90" klar. "Leroy ist ein wichtiger Spieler für uns, deswegen gibt dazu überhaupt nichts zu erzählen."

Glaubt man "Sky"-Reporter Florian Plettenberg, sind die Worte des früheren Profis aber mit Vorsicht zu genießen.

Demnach setze man beim FC Bayern intern immer noch große Hoffnungen in Sané und seinen endgültigen Durchbruch in der neuen Saison. Der Flügelstürmer sei jedoch "nicht unverkäuflich".

Plettenberg präzisierte: "Käme ein Angebot im Bereich von 60 bis 70 Millionen Euro, dann würden sich die Bayern dieses zumindest anhören."

Harter Konkurrenzkampf beim FC Bayern

Aktuell hat Sané im Kampf um die Stammplätze beim FC Bayern eher schlechte Karten.

Neuzugang Sadio Mané ist in der nach dem Abgang von Robert Lewandowski sehr variablen Offensivreihe gesetzt. Auch Thomas Müller steht nicht zur Debatte. Zudem präsentierten sich zuletzt Serge Gnabry und vor allem Jamal Musiala in starker Verfassung.

Sowohl im Supercup gegen RB Leipzig (5:3) als auch beim Bundesliga-Auftakt bei Eintracht Frankfurt (6:1) blieb für Sané nur die Joker-Rolle. Immerhin: In beiden Partien verbuchte er nach seiner Einwechslung noch eine Torbeteiligung.