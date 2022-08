Medien: Akanji-Forderungen verhinderten Juve-Wechsel

IMAGO/Ralf Treese

Manuel Akanji könnte den BVB noch verlassen

Manuel Akanji gilt bei Borussia Dortmund seit Wochen als Wechselkandidat. Allerdings steht der Innenverteidiger nach wie vor im BVB-Kader. Das liegt wohl auch an den Gehaltsforderungen des Schweizers.

Mit Niklas Süle und Nico Schlotterbeck hat sich Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt gleich zwei prominente Neuzugänge für das Abwehrzentrum gesichert. Zudem spielt Routinier Mats Hummels weiter eine wichtige Rolle bei den Schwarz-Gelben. Manuel Akanji könnte den Verein hingegen in diesem Sommer verlassen.

Gerüchte über einen möglichen Transfer gab es in den letzten Wochen reichlich, doch wirklich konkret wurde es bislang nicht. Wie "Sport1" berichtet, habe der 27-Jährige einige Klubs durch seine "sehr hohen Gehaltsforderungen abgeschreckt".

Als Beispiel führt der TV-Sender einen Vorstoß von Juventus Turin auf. Der italienische Rekordmeister bekundete wohl sein Interesse, jedoch soll Akanji ein Jahressalär von rund 13 Millionen Euro gefordert haben. Letztlich kam kein Deal zustande.

Inter als möglicher Abnehmer für BVB-Verteidiger Akanji?

Der "Gazzetta dello Sport" zufolge könnte der Eidgenosse bei Inter Mailand ein Thema werden, sollte Milan Skriniar die Nerazzurri bis Ende August noch verlassen. Laut "Sport1" rechnet der BVB im Falle eines Transfers mit einer Ablösesumme von "etwas mehr als 20 Millionen Euro".

Akanjis Wunschziel soll hingegen Manchester United sein. Die Red Devils haben aber keinen Bedarf in der Innenverteidigung, heißt es. So steht der Schweizer nach wie vor bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Akanji ist noch bis 2023 an den BVB gebunden.

Zum Saisonauftakt kam der Abwehrmann sowohl im DFB-Pokal als auch in der Fußball-Bundesliga nicht zum Einsatz. Cheftrainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl betonten zuletzt aber Akanjis Professionalität. Der Verteidiger habe sich beim BVB "nichts zuschulden kommen lassen", so der Tenor.