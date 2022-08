Kostic-Wechsel zu Juventus Turin auf der Zielgeraden

IMAGO/Joaquim Ferreira

Filip Kostic könnte Eintracht Frankfurt verlassen

Am Mittwochabend (21:00 Uhr) spielt Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt im UEFA Super Cup gegen Champions-League-Gewinner Real Madrid. Ob Filip Kostic in dieser Partie noch mit an Bord sein wird, ist offen. Der Offensivmann der SGE wird seit Wochen mit einem Wechsel zu Juventus Turin in Verbindung gebracht. Angeblich ist dieser mittlerweile ganz nah.

Der Vertrag von Filip Kostic bei Eintracht Frankfurt läuft im kommenden Sommer aus. Derzeit deutet aber vieles darauf hin, dass der Linksfuß die Hessen noch in der laufenden Transferperiode verlässt.

Vor dem Wochenende berichtete "Sky" bereits von Gesprächen zwischen Juve-Vertretern und der Kostic-Seite in Turin, nun legen Gianluca Di Marzio und Fabrizio Romano übereinstimmend nach und vermelden, dass der Kostic-Deal mit der SGE in Kürze abgeschlossen werden soll.

Die letzten Details werden demnach derzeit diskutiert, konkret geht es dabei wohl um die Höhe der Ablösesumme. Zwar nannten beide Berichte keine konkrete Zahl, im Raum standen zuletzt zwischen zwölf Millionen ("Bild") und 15 Millionen Euro ("Sky").

Laut Di Marzio gab es jedenfalls definitiv eine Annäherung. Nachdem man vor einiger Zeit noch bis zu vier Millionen Euro auseinander lag, ist die Differenz nun auf rund zwei Millionen Euro gesunken, heißt es.

HSV verdient bei Transfer von Kostic mit

Zur fixen Summe sollen außerdem noch verschiedene Boni kommen, die mittlerweile üblich sind. Insgesamt stünden die Verhandlungen aber vor dem Abschluss, wird aus Italien verlautet. Offenbar ist Juve sogar optimistisch, den Transfer noch am Dienstag - also einen Tag vor dem Super-Cup-Finale - abzuschließen.

Sollte der Wechsel tatsächlich über die Bühne gehen, darf man sich (auch) beim Hamburger SV über einen warmen Geldregen freuen. Ausgehend von einer Ablösesumme von zwölf Millionen Euro würde der Nordklub, der sich beim damaligen Wechsel nach Frankfurt eine Weiterverkaufsbeteiligung von fünf Prozent gesichert hat, immerhin 600.000 Euro einstreichen.

Noch gibt es allerdings keine Neuigkeiten aus der Frankfurter Geschäftsstelle. Die Eintracht plant zumindest öffentlich weiter mit dem Offensivmann.

Trainer Oliver Glasner flüchtete sich zuletzt sogar aufgrund der vielen Gerüchte in Sarkasmus und erklärte, er habe den Außenbahnspieler bei der Niederlage gegen den FC Bayern (1:6) am 1. Bundesliga-Spieltag ausgewechselt, "damit er für den Saisonauftakt in Italien topfit ist".