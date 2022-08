Sonderlob für Schröder: Er war Schalkes Königstransfer

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Schalke-Sportchef Rouven Schröder wurde vom Vorstand gelobt

Im Vorstand des FC Schalke 04 ist Christina Rühl-Hamers für die Bereiche Finanzen, Personal und Recht zuständig. Nun hat die 46-Jährige verraten, wer für sie der Königstransfer der letzten Jahre war: kein Spieler, sondern ein Verantwortlicher.

Seit gut einem Jahr ist Rouven Schröder Sportdirektor beim FC Schalke 04. Der 46-Jährige übernahm die Geschicke bei den Königsblauen nach dem Abstieg und führte S04 innerhalb von nur einem Jahr zurück in die Bundesliga. Doch dafür zu sorgen, dass Schröder überhaupt das Abenteuer beim finanziell angeschlagenen Revierklub wagte, war eine Mammutaufgabe, wie sich Christina Rühl-Hamers im Gespräch mit "Spox" erinnerte.

"Wir mussten einem potenziellen Sportdirektor unmissverständlich erklären, was die Aufgabe ist, damit nachher niemand kommt und sagt: Hätte ich das mal gewusst!", sagte Rühl-Hamers mit Blick auf die klammen Kassen des verschuldeten Klubs.

"All unsere Planungen und Gedanken, die wir uns auch aus finanzieller Sicht schon monatelang gemacht haben, wurden sehr ausführlich mit Rouven besprochen. Er wollte auch wirklich alles im Detail wissen. Denn es war klar: Wenn er unterschreibt, muss er auch sofort starten", erinnerte sich die 46-Jährige.

"Mir war wichtig, dass der künftige Sportdirektor versteht, wie wir aus dem Finanzbereich denken und wie essentiell diese Schnittstelle ist", gab die Vorständin einen Einblick. Schröder sagte schließlich zu und arbeitete fortan intensiv mit der Finanzchefin zusammen.

"Wir haben [...] ein Excel-Dokument erarbeitet, an dem wir das gesamte Transferfenster über gearbeitet haben: Das ist der aktuelle Kader und Topf eins. Hier sind die Kaderveränderungen, das ist Topf zwei", sagte die Finanzchefin und führte aus: "Das Budget des Kaders inklusive des Funktionsteams war grob eingeteilt. Wir haben es aber auch auf jeden einzelnen Kaderplatz heruntergebrochen und somit jede Position budgetiert."

So hat Schalke im letzten Sommer den Zweitliga-Kader geplant

Das ganze System sei aber sehr dynamisch gewesen. "Konnten wir einen Spieler unterhalb des budgetierten Wertes verpflichten, war ein entsprechend höheres Budget für andere Positionen da."

Die Maßgabe sei gewesen, bis zum Trainingslager die erste Elf an Bord zu haben, damit die Mannschaft ein Gesicht bekommt, so die 46-Jährige, "bis dahin musste aber auch eine gewisse Anzahl an Abgängen stattgefunden haben".

Schröder habe das mit seinem Team "hervorragend umgesetzt". 30 Spieler mussten gehen, 15 Neue wurden verpflichtet. Rühl-Hamers sprach von einem "Marathon".

Trotz der Verpflichtung von Leistungsträgern wie Simon Terodde, der den Klub schließlich zurück in die Bundesliga schoss, lobte die 46-Jährige am Ende vor allem Schröder selbst. "Im Zusammenspiel mit ihm ist nie eine Situation eingetreten, in der man ihm sagen musste: Das geht jetzt aber nicht! Er wusste immer genau, in welchem Rahmen er agieren kann - und das hat uns sehr viel Sicherheit gegeben."

Deshalb resümierte die Finanzchefin auf die Nachfrage, ob am Ende gar Schröder selbst der "Königstransfer" des letzten Sommers gewesen sei: "Ja, weil er die Aufgabe dermaßen angenommen und sich mit all seiner Energie reingeworfen hat." Die große Eigenmotivation und Leidenschaft des 46-Jährigen beeindruckte die Vorständin nachhaltig: "Daher kann man das absolut so über ihn sagen."