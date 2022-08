Schulz fehlt im BVB-Training - Kehl äußert sich

IMAGO/Revierfoto

BVB-Profi Nico Schulz soll sich Gedanken über seine Zukunft machen

Nachdem am Wochenende bekannt wurde, dass gegen Nico Schulz von Borussia Dortmund wegen mehrerer Fälle von häuslicher Gewalt gegenüber einer früheren Freundin ermittelt wird, fehlte der BVB-Profi am Dienstag im öffentlichen Training. Eine (längere) Freistellung des 29-Jährigen war Thema, Sportchef Sebastian Kehl sorgte dann aber für Aufklärung.

Die Staatsanwaltschaft ist alarmiert, sein Haus wurde durchsucht und die Zeitungen sind voll mit Berichten über ihn: der öffentliche Druck auf Nico Schulz von Borussia Dortmund wird immer größer. Möglicherweise ist er nun sogar zu groß geworden.

Denn nachdem der BVB-Verteidiger am Sonntag noch am Training für die Ersatzspieler teilnahm, fehlte er am Dienstag unerwartet. Als die Borussia-Stars rund um Neuzugang Anthony Modeste vor Zuschauern und Medien den Platz betraten, war von Schulz nichts zu sehen.

Kehl: Schulz wird bald wieder im BVB-Training sein

Nach Informationen von "Bild" lag das daran, dass Schulz derzeit über eine (vorübergehende) Freistellung nachdenkt. Dann könnte er in Ruhe private Dinge klären. Wie die Boulevard-Zeitung weiter erfahren hat, belasten die Vorwürfe ihn selbst, aber auch das Dortmunder Umfeld.

Der neue BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl erklärte nach der Übungseinheit gegenüber den "Ruhr Nachrichten", dass er zuletzt täglich mit Schulz telefoniert habe.

"Wir haben besprochen, dass er heute ein paar Themen privater Natur in Berlin klärt. Aber es gibt keinen neuen Sachstand, daher wird sich Nico in den nächsten Tagen wieder zur Mannschaft begeben."

Schulz (noch) stiller als sonst in BVB-Kabine

Nach "Bild"-Infos war Schulz beim Training am Sonntag noch stiller als sonst in der Kabine. Am gleichen Tag führten die BVB-Verantwortlichen auch Gespräche mit dem Abwehrspieler, der darin alle Vorwürfe von sich wies.

Daraufhin teilte der Revierklub mit, dass sich Schulz "mit Hilfe anwaltlichen Beistands gegen diese Vorwürfe zur Wehr setzen wird und obendrein die Unschuldsvermutung für sich in Anspruch nimmt".

Die Beweislage gegen den 29-Jährigen scheint jedoch erdrückend. Die "Bild" zitierte am späten Samstagabend in ihrem Bericht detailliert aus Mails und Chat-Protokollen, die Teil der Anzeige sein sollen. Die Vorwürfe beziehen sich demnach auf Vorgänge aus dem Jahr 2020.

Gegenüber den "Ruhr Nachrichten" führte Schulz' Ex-Freundin nun aus, dass die beiden sich Anfang 2019 kennenlernten und zu Beginn im siebten Himmel schwebten, doch noch nach wenigen Monaten habe Schulz sein wahres Gesicht gezeigt. "Er hat geschrien, er schreit eigentlich immer", schilderte das vermeintliche Opfer den Beginn eines Martyriums.

Fortan habe sich alles verändert. Er habe sie geschlagen und misshandelt. Körperlich und seelisch. Ein Vulkan, der bei Kleinigkeiten völlig die Kontrolle verloren habe. Der traurige Höhepunkt: Schulz soll sie in den Unterleib getreten haben, als sie im siebten Monat schwanger war. "Er hat mich zum Glück nur an der Seite getroffen. Ich habe mir das Nötigste gegriffen und bin nach Berlin geflohen", sagte sie.