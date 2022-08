So investiert Unterhaching die BVB-Millionen für Adeyemi

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Karim Adeyemi spielt seit diesem Sommer für den BVB

Karim Adeyemi wechselte in diesem Sommer für stolze 30 Millionen Euro von RB Salzburg zu Borussia Dortmund in die Bundesliga. Ausgebildet wurde das Offensivjuwel aber nicht bei den Roten Bullen in Österreich, sondern bei der SpVgg Unterhaching, für die Adeyemi im Kindes- und Jugendalter sechs Jahre lang spielte. Dank einer Vertragsklausel verdiente der Amateurklub an dem Mega-Deal kräftig mit.

Übereinstimmenden Berichten zufolge soll der ehemalige Bundesligist mit insgesamt 22,5 Prozent an dem Weiterverkauf Adeyemis von RB Salzburg an den BVB beteiligt worden sein, was einer Summe von 6,75 Millionen Euro entspricht.

Ein enormer Geldsegen für den Regionalligisten, dessen gesamter Kader der ersten Herrenmannschaft Schätzungen zufolge nicht im Ansatz soviel wert ist.

Mit einer Mischung aus Freude und Demut spricht Hachings Präsident Manfred Schwabl am "Sky"-Mikrofon über seine Pläne, wie mit den Millionen nun geplant werden soll: "Egal, um welche Summe es jetzt geht: Es hat uns sicherlich wahnsinnig weitergeholfen! Man muss das jetzt ganz solide und feinfühlig anpacken."

Unterhaching wird von Ex-Bayern-Star Sandro Wagner trainiert

Fest steht für den 56-Jährigen bereits, dass das Gro nicht für den Viertliga-Kader ausgegeben werden soll, der seit letzter Saison vom ehemaligen Nationalspieler Sandro Wagner trainert wird und aktuell Tabellenführer in der Regionalliga Bayern ist.

"Wir werden weiterhin in den Nachwuchs und in die Infrastruktur investieren, natürlich Altlasten abbauen und ein bisschen was an die Seite legen, falls mal die nächste Krise kommt. Der Hauptteil geht dahin, wo es herkommt: Ins Nachwuchsleistungszentrum in und die Infrastruktur. Ich glaube, wir sind damit gut beraten, dass wir erst einmal ruhig bleiben", führte Schwabl aus.

2020/2021 war die SpVgg Unterhaching als Tabellenletzter aus der 3. Liga abgestiegen, kämpft seit dem um die Rückkehr in den Profi-Fußball. Zwischen 1999 und 2001 spielte der Münchner Vorstadtklub zwei Spielzeiten lang in der Bundesliga.