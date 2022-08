BVB-Neuzugang Modeste spricht über Konkurrent Moukoko

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Anthony Modeste im Trainingsdress des BVB

Am Dienstag absolvierte Anthony Modeste sein erstes Mannschaftstraining bei Borussia Dortmund. Mit Erfolg, traf er im Trainingsspiel doch sogar erstmals für seine neuen Farben. Im Anschluss daran äußerte sich der Neuzugang vom 1. FC Köln noch einmal zu seinem überraschenden Wechsel innerhalb der Bundesliga.

Gegenüber "Sky" erklärte der 34-Jährige erneut, warum es ihn wenige Wochen vor Ende der Transferperiode von Köln aus zum BVB gezogen hat.

"Ich bin glücklich, dass ich das gemacht habe", stellte der Torjäger klar, der beim deutschen Vizemeister einen Vertrag bis zum Saisonende unterzeichnet hat und als eine Art Platzhalter für den erkrankten Mittelstürmer Sébastien Haller vorgesehen ist.

Vor allem die Perspektive, im reifen Fußballeralter doch noch die Chance auf eine Saison in der Champions League zu bekommen, hat Modeste von Tag eins des konkreten BVB-Interesses für die neue Aufgabe begeistert: "Ich habe natürlich überlegt. Aber so eine Chance werde ich wohl nie wieder bekommen. Als Sportler muss ich diese Gelegenheit nutzen."

Neuer BVB-Torjäger freut sich auf Moukoko

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison war Modeste der überragende Torjäger beim Effzeh, traf für die Kölner 20 Mal in 32 Einsätzen. Auch für Borussia Dortmund will der Mittelstürmer am liebsten ähnlich erfolgreich aufspielen.

"Der BVB ist für mich etwas besonderes. Hier ist alles größer und ich habe auch geile Mitspieler. Ich freue mich, hier Tore zu schießen und Fußball zu spielen."

Mit Vorfreude blickt der Franzose nun auch darauf, gemeinsam mit BVB-Youngster Youssoufa Moukoko um den Stammplatz auf der Mittelstürmer-Position zu fighten.

"Er ist ein Riesentalent. Ich bin auch da, um ihm zu helfen. Natürlich habe ich mehr Erfahrung. Ich denke, wir werden einen guten Job zusammen machen", so der Routinier, der laut eigener Aussage schon vor seinem Wechsel nach Dortmund in Kontakt mit Moukoko stand.