Lewandowski fürchtet CL-Wiedersehen mit dem FC Bayern

IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSIN

Robert Lewandowski ist vom FC Bayern zum FC Barcelona gewechselt

Trotz der Streitigkeiten rund um seinem Wechsel zum FC Barcelona bleibt Robert Lewandowski dem FC Bayern eng verbunden. Nach dem furiosen Saisonstart des Rekordmeisters hat der Angreifer nun von seinen Nachfolgern in München geschwärmt.

"Ich traue Mané und Gnabry zu, dass sie richtig viele Tore schießen. 20 Treffer sind für beide möglich. Bayern hat so viele torgefährliche Spieler im offensiven Mittelfeld und genauso im Angriff. Sie können meinen Weggang kompensieren, andere Spieler werden mehr Tore schießen", sagte der 33-Jährige im Gespräch mit der "Sport Bild".

Nach bewegten ersten Tagen in Katalonien nutzte der Pole das Interview gleich auch, um die Wogen nach seinem umstrittenen Abgang zu glätten.

"Ich wünsche Bayern nur das Beste. Die Zeit in München bleibt mir nur positiv in Erinnerung. Die Menschen, die Erfolge. Mein Herz wird die Geschichte mit dem FC Bayern immer in sich tragen", sagte Lewandowski.

Noch vor wenigen Wochen hatte der zweitbeste Torschützte der Bundesligageschichte voll auf Konfrontation gesetzt, um seinen Traumwechsel nach Barcelona zu ermöglichen. Letztlich weichte das "Basta" der Vereinsführung auf, Lewandowski durfte für rund 45 Millionen Euro nach Spanien weiterziehen.

Lewandowski will nicht gegen den FC Bayern spielen

Wenn er an seine Zeit bei Bayern denke, komme ihm nun vor allem Dankbarkeit in den Sinn: "Ich habe mich mit allen Leuten dort ausgesprochen, mit Hasan Salihamidzic genauso wie mit Uli Hoeneß. Ich werde immer dankbar sein für diesen gemeinsamen Weg, das war bisher die schönste Zeit in meinem Leben."

Leicht sei es ihm deshalb nicht gefallen, München hinter sich zu lassen: "Die Verabschiedung mit Thomas (Müller), Manu (Neuer), Leon (Goretzka) und Jo (Kimmich) war am emotionalsten", räumte er ein.

Zum Abschied habe er allen Teamkollegen eine Flasche Armand de Brignac geschenkt, erklärte er - Kostenpunkt für den Champagner: rund 295 Euro pro Flasche.

Weiterhin stellte Lewandowski klar, sein Aus in München habe nichts mit dem vermeintlichen Bayern-Interesse an Erling Haaland und verletzten Befindlichkeiten zu tun gehabt: "Für mich war das kein Problem. Ich bin nicht gegangen, weil sich Bayern mit Haaland beschäftigt hat – ich verstehe das. Ich bin gegangen, weil ich mir meinen Traum erfüllen wollte."

Allzu bald will er nun zumindest sportlich nicht nach München zurückkehren. In der Champions League hofft der Goalgetter zunächst auf andere Gegner: "In der Vorrunde muss das noch nicht sein, das ist zu früh und wäre ein komisches Gefühl für mich. Mein Wunsch für die Auslosung ist: Bitte nicht die Kugel mit Bayern."