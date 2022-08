IMAGO/Jürgen Kessler

Jamal Musiala hat beim FC Bayern einen tollen Saisonstart hingelegt

Nach seinen beiden Weltklasse-Leistungen im Supercup gegen RB Leipzig (5:3) sowie im Bundesliga-Auftaktspiel gegen Eintracht Frankfurt (6:1) ist Shootingstar Jamal Musiala vom FC Bayern in aller Munde. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus traut dem 19-Jährigen eine große Karriere zu.

Zwei Spiele, drei Tore, eine Vorlage: Mehr Eigenwerbung betreiben als Jamal Musiala in seinen ersten beiden Pflichtspiel-Einsätzen der Saison 2022/2023 geht kaum.

So kann Trainer Julian Nagelsmann derzeit gar nicht anders, als Top-Stars wie Leroy Sané oder Kingsley Coman draußen zu lassen, um seinem formstarken Nachwuchs-Juwel einen Platz in der Startformation zu garantieren.

Musiala kann beim FC Bayern "den gewissen Unterschied machen"

Geht es nach DFB-Legende Lothar Matthäus, kann Musiala zukünftig einer der besten Spieler der Welt werden.

"Er hat Möglichkeiten, auf allerhöchstem Niveau den gewissen Unterschied zu machen. Handlungsschnelligkeit, Fußball-Intelligenz, Geschwindigkeit, Technik, Dribbling, Torgefahr, Auge für den Mitspieler, Durchsetzungsvermögen und was mir vor allem imponiert, dass er viele Situationen wahrnimmt, bevor er den Ball bekommt und das vor allem im Spiel nach vorne", zählte der 61-Jährige die Vorzüge des Teenagers gegenüber "Sky" auf.

Matthäus sicher: Musiala kann Weltfußballer werden

Den Titel des Weltfußballers traut Matthäus, der die prestigeträchtige Auszeichnung 1991 als bisher einziger Deutscher gewinnen konnte, Musiala allemal zu.

"Er hat die Möglichkeit und das Potenzial auch dadurch, dass er in einem Top-Verein spielt, irgendwann mal der Beste der Besten zu sein", betonte der frühere Bayern-Profi.

Musiala war 2019 aus dem Nachwuchs des FC Chelsea an die Säbener Straße gewechselt. Dort gelang ihm der Durchbruch in der ersten Mannschaft des FC Bayern und der Sprung in die DFB-Auswahl.