Jordan Larsson will bei S04 "Geschichte schreiben"

Jordan Larsson will beim FC Schalke 04 durchstarten

Vor wenigen Tagen unterschrieb mit Jordan Larsson ein schwedischer Stürmer mit klangvollem und vor allem prominentem Nachnamen beim FC Schalke 04. Die Hoffnungen auf viele Tore durch den 25-jährigen Angreifer sind groß. Doch Larsson warnt vor allzu großen Erwartungen.

Ein Startelfkandidat ist Jordan Larsson noch nicht für das Top-Spiel am Samstagabend (18:30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach. Das weiß der zwölfte Neuzugang des FC Schalke 04 auch selbst.

"Ich habe in der Zeit, als ich vereinslos gewesen bin, mit einem eigenen Fitnesstrainer gearbeitet", sagte der nach dem Training am Mittwoch, fügte jedoch hinzu: "Aber klar, mir fehlt die Vorbereitung mit der Mannschaft. Die Abläufe, das Zusammenspiel, diese Dinge. Deshalb werde ich sicherlich noch etwas brauchen, bis ich dem Team zu 100 Prozent helfen kann."

Dass er vorerst als Ersatzspieler agiert, dann aber von der Bank kommt, scheint jedoch möglich. Das deutete Larsson selbst an. "Sollte der Trainer im Spiel gegen Mönchengladbach der Meinung sein, dass ich bereit bin, dann bin ich da. Ich will dem Team schnellstmöglich helfen und arbeite jeden Tag hart daran, um gemeinsam mit meinen Mitspielern unsere Ziele zu erreichen."

Larsson: So stehe ich zu meinem berühmten Vater

Wo genau Larsson zum Einsatz kommen wird, werden die kommenden Spiele zeigen. Der Schwede sieht sich selbst aber in einer Funktion auf dem Feld, die den geneigten Fußball-Fan an Arjen Robben in seiner Zeit beim FC Bayern erinnern dürfte. "Ich bin Linksfuß, spiele aber am liebsten rechts. So kann ich nach innen ziehen", verriet der 25-Jährige und setzte hinzu: "Aber ich kann natürlich auch auf der linken Seite oder auf anderen Positionen spielen."

Der vielbemühte Vergleich mit seinem Vater - Stürmerikone Henrik Larsson - ist für Jordan eher kein Thema. "Für mich ist er vor allem mein Vater und nicht der berühmte schwedische Fußballer, der für große Klubs in Europa gespielt und wichtige Titel gewonnen hat", sagte der Neu-Schalker.

"Aber ich kann nachvollziehen, wenn mich viele Menschen mit ihm in Verbindung bringen. Das ist für mich auch kein Problem. Ich bin aber hier, um meine eigene Geschichte zu schreiben", kündigte Larsson junior an.