Gladbach mit kroatischem Ibra einig - Weigl-Leihe ein Thema

IMAGO/Davor Javorovic/PIXSELL

Beljo wird wohl zur Borussia wechseln

Borussia Mönchengladbach plant offenbar noch einen Doppelschlag auf dem Transfermarkt und will Stürmer Dion Beljo sowie Nationalspieler und Ex-BVB-Profi Julian Weigl verpflichten. Eine der beiden angedachten Verpflichtungen steht offenbar kurz bevor.

Die Fohlenelf ist bei gutem Verlauf in Kürze wieder um einen Angreifer reicher. Nach Informationen von "Sky" haben die Borussia-Verantwortlichen einen Nachfolger für den zu AS Monaco abgewanderten Breel Embolo gefunden.

Demnach steht ein Transfer von Dion Beljo kurz bevor. Mit dem kroatischen Stürmer sollen sich die Gladbacher bereits mündlich über einen Wechsel geeinigt haben.

Offen ist jedoch noch der Poker mit seinem Verein NK Osijek. Der Tabellensechste der kroatischen ersten Liga fordert bis zu zehn Millionen Euro für den noch bis 2025 gebundenen Stürmer.

Die Borussia-Verantwortlichen sollen zuletzt wohl "nur" 3,5 Millionen Euro für Beljo geboten haben, dessen Marktwert auf rund vier bis fünf Millionen Euro geschätzt wird, seien aber "optimistisch", dass der Transfer klappt, heißt es beim TV-Sender.

Dion Beljo wird mit Zlatan Ibrahimovic verglichen

Beljo gilt mit seiner Körpergröße von 1,95 Metern gerade in physischer Hinsicht als hochveranlagt. Trotz seiner Statur verfügt er aber auch über eine feine Ballbehandlung. In seiner Heimat wird er deshalb bereits mit dem Schweden Zlatan Ibrahimovic verglichen.

Der kroatische U21-Nationalspieler war in vergangenen Saison an den Ligakontrahenten NK Istra ausgeliehen und profilierte sich dort als Torjäger. Mit seinen 15 Saisontreffern war das Offensiv-Talent der drittbeste Torschütze der kroatischen Liga. In der neuen Spielzeit steht er nach drei Spielen bei zwei Treffern.

Während Beljo neue Offensiv-Power an den Niederrhein bringen soll, wäre Julian Weigl eine Verstärkung für den defensiveren Part der Mannschaft.

Der frühere BVB-Profi, der derzeit in diensten von Benfica ist, gilt als Wunschspieler von Daniel Farke. Deshalb arbeitet Gladbach-Sportchef Roland Virkus derzeit daran, den Sechser aus Lissabon zu holen.

In portugiesischen Medien heißt es, Weigl könnte den Klub per Leihe verlassen. Es gibt bereits mehrere Interessenten. Darunter auch die Borussia und weitere Bundesliga-Klubs.