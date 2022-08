FC Bayern hofft auf Offerte für Sabitzer - Duo soll gehen

IMAGO/Revierfoto

Der FC Bayern würde Marcel Sabitzer gerne verkaufen

Auf dem Rasen läuft es für den FC Bayern schon wieder rund, doch hinter den Kulissen steht dem Rekordmeister noch Arbeit ins Haus. Die Transfervorgaben sind immer noch nicht erfüllt, vor allem auf der Abgangsseite soll sich noch einiges tun. Allerdings gibt es dort einige Hürden.

Wie der "kicker" berichtet, sucht der FC Bayern nach wie vor händeringend nach einem Abnehmer für Marcel Sabitzer.

Der österreichische Nationalspieler soll eigentlich Platz für Konrad Laimer von RB Leipzig machen, mit dem sich die Münchner schon vor einiger Zeit auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Solange Sabitzer aber noch Teil des Kaders ist, liegt auch der Laimer-Deal auf Eis.

Das Problem: Laut "kicker" liegt dem deutschen Rekordmeister immer noch keine konkrete Offerte für Sabitzer vor. Sollte also nicht doch noch ein Last-Minute-Angebot eintrudeln, wird der 28-Jährige auch nach Transferschluss noch Teil der Münchner Mannschaft sein.

Keine Angebote für Benjamin Pavard

Gleiches gilt für Weltmeister Benjamin Pavard, der als großer Gewinner der Vorbereitung gilt und sich das Vertrauen von Julian Nagelsmann und Co. zuletzt mit starken Leistungen zurückerarbeitet hat. Sein Verkauf ist mittlerweile kein Thema mehr.

Allerdings hätte sich ein Transfer des Franzosen ohnehin nicht ohne Weiteres abwickeln lassen, denn dem "kicker" zufolge lagen dem Rekordmeister auch für Pavard keinerlei Angebote vor.

FC Bayern will zwei Youngster abgeben

Zwei Spieler, die den FC Bayern definitiv noch in diesem Sommer verlassen sollen, sind Joshua Zirkzee und Gabriel Vidovic.

Bei Zirkzee (21) bahnte sich ein Transfer in den letzten Tagen bereits an. Nachdem zuvor schon Klubs aus England mit dem Niederländer in Verbindung gebracht wurden, soll nun auch der VfB Stuttgart über eine Verpflichtung nachdenken.

In Stuttgart soll Zirkzee laut "Sky" und "Bild" als möglicher Ersatzkandidat für Sasa Kalajdzic betrachtet werden.

Im Fall von Youngster Vidovic (18) prüfen die Münchner dem "kicker" zufolge indes lediglich eine Ausleihoption innerhalb der Bundesliga. Ein Verkauf des Eigengewächses ist demnach noch nicht geplant.