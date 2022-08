Enthüllt: Daran hakt Gladbachs Weigl-Deal

IMAGO/Pedro Fiuza

Ex-BVB-Profi Julian Weigl könnte nach Gladbach wechseln

Ex-BVB-Profi Julian Weigl will Benfica angeblich verlassen und in die Bundesliga zurückkehren. Mit Borussia Mönchengladbach steht ein prominenter Abnehmer auch schon parat. Allerdings können sich die Fohlen den Nationalspieler (noch) nicht leisten.

Wie der TV-Sender "Sky" berichtet, fordert der portugiesische Rekordmeister Benfica aus Lissabon derzeit noch eine Ablösesumme in Höhe von rund 15 Millionen Euro für den vertraglich bis 2024 gebundenen Julian Weigl. So viel Geld kann und will Gladbach aber nicht für den Mittelfeldspieler zahlen.

Den Verantwortlichen schwebt daher eine andere Lösung vor: Laut "Sky" würden sie Weigl gerne für ein Jahr ausleihen, bevor der Bundesligist dann im kommenden Sommer von einer Kaufoption Gebrauch machen könnte.

Noch spielen die Benfica-Bosse da aber nicht mit. Sie würden Weigl gerne sofort verkaufen, heißt es.

Gladbach droht Hängepartie bei Julian Weigl

Den Gladbachern droht somit eine Hängepartie mit ungewissem Ausgang.

Nur falls Benfica keinen anderen Käufer für Weigl findet, könnte sich die Hoffnung auf ein leicht finanzierbares Leihgeschäft noch erfüllen.

Sollte aber vorher doch noch ein zahlungswilliger Klub kommen und den Portugiesen ein Angebot unterbreiten, könnte sich die Chance auf eine Weigl-Verpflichtung für Gladbach endgültig zerschlagen.

Trainer Daniel Farke müsste dann auf seinen angeblichen Wunschspieler verzichten.

Gladbach als gute Plattform für Julian Weigls WM-Bewerbung

Was dem Bundesligisten in die Karten spielen könnte: Weigl schwebt angeblich eine Rückkehr in die Bundesliga vor, das Projekt Neustart in Gladbach könnte ihn dabei durchaus reizen.

Die Fohlen haben nicht nur einen Platz im Kader für ihn frei, sondern bieten dem Nationalspieler auch eine gute Plattform, um sich für die WM Ende des Jahres in Katar zu empfehlen.

Fest steht "Sky" zufolge, dass der früher BVB-Star seine Zelte in Lissabon nach zweieinhalb Jahren abbrechen möchte, weil er in den Planungen von Neu-Trainer Roger Schmidt keine tragende Rolle mehr spielt.