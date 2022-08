Medien: Alcácer kann sich Wechsel zu Hertha BSC vorstellen

IMAGO

Ex-BVB-Profi Paco Alcácer wird bei Hertha BSC gehandelt

Der ehemalige BVB-Profi Paco Alcácer kann sich offenbar einen Wechsel zu Hertha BSC vorstellen.

Dass Paco Alcácer zeitnah wieder in der Fußball-Bundesliga aufschlagen könnte, ist nicht neu. Der spanische Angreifer vom FC Villarreal habe sein Gastspiel in Deutschland bei Borussia Dortmund zwischen 2018 und 2020 in guter Erinnerung behalten, berichtete "Sky" bereits Ende Juli.

Damals hieß es, der 28-Jährige sei neben dem BVB auch Union Berlin und Hertha BSC angeboten worden.

Glaubt man aktuellen Informationen des Pay-TV-Senders, könnte die Spur zur Alten Dame nun heiß werden. Demnach sei Alcácer einem Wechsel nach Berlin nicht abgeneigt.

Dafür spricht auch, dass er bei Villarreal unter Trainer Unai Emery nicht mehr gesetzt ist. Auch die Laufzeit seines Vertrags bis 2025 steht einem Transfer also nicht unbedingt im Weg. Eine Ablösesumme unter zehn Millionen Euro würde wohl fällig werden.

Hertha BSC muss Streichkandidat loswerden

Das Problem aus Sicht von Hertha BSC: Um in Sachen Alcácer konkrete Schritte zu unternehmen, muss er Krzysztof Piatek von der Gehaltsliste. Den Polen hatte der Hauptstadt-Klub im Januar 2020 für satte 24 Millionen Euro von der AC Milan verpflichtet.

Die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllte der inzwischen 27-Jährige aber nie. 13 Treffer sowie vier Torvorlagen in 57 Pflichtspielen für Hertha BSC stehen in seiner Statistik.

In der abgelaufenen Rückrunde lief Piatek bereits auf Leihbasis für die AC Florenz auf. Seit seiner Rückkehr steht er erneut auf der Streichliste. Konkrete Angebote gibt es für ihn aber bislang nicht, so "Sky".

Wechselhaftes BVB-Gastspiel für Paco Alcácer

Alcácer erlebte bei seinem BVB-Gastspiel eine wechselhafte Zeit. Erst machte er sich einen Namen als treffsicherer Super-Joker. Dann geriet er ins Formtief und bekam schließlich Erling Haaland vor die Nase gesetzt. Es folgte die Rückkehr in die spanische Heimat.

Unter dem Strich gelangen Alcácer aber immerhin 26 Tore in 47 Einsätzen für den BVB. Dazu kommen vier Assists.