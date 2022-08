"Zusammen geblutet": Kostic verabschiedet sich emotional

Filip Kostic hat sich angesichts seines bevorstehenden Wechsels zu Juventus Turin in einem emotionalen Statement von Eintracht Frankfurt und den Fans verabschiedet.

"DANKE Eintracht Frankfurt, dass du an mich geglaubt hast, als es sonst niemand getan hat", schrieb Kostic bei Instagram und fügte an: "Ich möchte dem Verein, all den wunderbaren Menschen, die im Verein beschäftigt sind, den Mitspielern, den Trainern, dem Management, den Fans und der ganzen Stadt von ganzem Herzen dafür danken, dass ihr meinen Aufenthalt im Verein und in der Stadt unvergesslich gemacht habt."

Explizit wandte er sich auch an die treuen Anhänger der SGE: "Eintracht-Fans, danke, dass ihr uns bei jedem Spiel unterstützt habt. Wir haben zusammen für die Farben des Vereins geblutet, ihr auf der Tribüne und wir auf dem Feld. Gemeinsam haben wir es geschafft, mit dem Gewinn der Europa League Vereinsgeschichte zu schreiben."

Das schreibt Filip Kostic den Fans von Eintracht Frankfurt

Kostic dankte den Fans für "all die Liebe und Unterstützung, die ihr mir gegeben habt. Ohne Euch hätten wir es nicht geschafft. Ich werde euch für immer in meinem Herzen tragen."

Juventus hatte am Donnerstag bereits via Twitter Bilder von der Ankunft des 29 Jahre alten Serben in Turin geteilt.

Offiziell bestätigt ist der Wechsel jedoch noch nicht.

15 bis 20 Millionen Euro Ablöse für Eintracht Frankfurt?

Kostics Vertrag bei Eintracht Frankfurt läuft noch bis zum 30. Juni 2023. Zwischen 15 und 20 Millionen Euro sollen als Ablöse fließen.

Beim UEFA-Supercup in Helsinki am Mittwochabend gegen Real Madrid (0:2) fehlte Kostic bereits im Kader des Europa-League-Siegers.

Kostic war 2018 vom Hamburger SV nach Frankfurt gewechselt. Dort zählte er in den vergangenen Jahren zu den absoluten Leistungsträgern. 2021/2022 wurde er zum besten Spieler der Europa-League-Saison gewählt. Der Linksfuß liebäugelte aber schon seit längerer Zeit mit einem Wechsel.