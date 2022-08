BVB-Juwel wehrt Kritik ab: "Ich kann das ausblenden"

IMAGO/Ralf Treese

Julian Rijkhoff hat im BVB-Nachwuchs für Furore gesorgt

Im BVB-Nachwuchs zählt Julian Rijkhoff zu den großen Hoffnungsträgern. Der 17 Jahre junge Niederländer strebt ins Profi-Team der Dortmunder Borussia.

2021 wechselte Julian Rijkhoff aus der berühmten Talentschmiede von Ajax Amsterdam nach Deutschland, um fortan in den Juniorenmannschaften des BVB gefördert zu werden.

Die ersten Eindrücke waren mehr als vielversprechend: In 34 Einsätzen für die Dortmunder U19 war der Teenager statistisch gesehen in jeder Partie direkt an einem Tor beteiligt. Seine 34 Scorerpunkte verteilten sich auf 28 Treffer und sechs Vorlagen.

Kein Wunder also, dass Rijkhoff nach Höherem strebt. "Für mich ist das Ziel die erste Mannschaft. Dafür arbeite ich jeden Tag, jede Woche, in jedem Training und in jedem Spiel", verriet der Shootingstar im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten".

Um sich für die Bundesliga-Auswahl interessant zu machen, brauche er jedoch nicht nur Tore, nein: "Du musst dafür auch körperlich und mental bereit sein", so Rijkhoff.

"Unglaubliche Erfahrung" bei den BVB-Profis

Erste Schritte Richtung Profi-Team machte der Angreifer zuletzt in der Saison-Vorbereitung, als er bei einigen Testspielen auf dem Platz stand.

"Es war eine unglaubliche Erfahrung, mit solch großen Spielern wie Dahoud, Hummels oder Malen auf einem Platz zu stehen", hob Rijkhoff hervor.

An einige Facetten des Promi-Daseins muss er sich gleichwohl noch gewöhnen. "Der Umgang mit den Fans war neu für mich. Ich habe sogar ein paar Autogramme geschrieben. Hoffentlich kommen künftig noch ein paar mehr dazu", witzelte der Youngster.

Kritik an BVB-Transfer: "Ich kann das ausblenden"

Dass sein Wechsel von Amsterdam nach Dortmund vor einem Jahr in seiner niederländischen Heimat kritisch kommentiert wurde, hat Rijkhoff derweil abgehakt. Unter anderem Ajax-Legende Marco van Basten hatte sein Unverständnis geäußert.

"Ich hätte nicht gedacht, dass sich so viele Menschen mit mir und meinem Wechsel befassen und beschäftigen. Ich kann das ausblenden. Ich mache immer, was ich selber möchte. Die Leute draußen können sagen, was sie wollen, das ist mir egal. Ich bleibe bei mir, das macht mich stark", betonte Rijkhoff.