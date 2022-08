Gebrochene Nase: Werder-Keeper Pavlenka mit Maske

IMAGO/Christian Schroedter

Jiri Pavlenka wird mit Maske auflaufen

"Maskenmann" im Werder-Tor: Jiri Pavlenka wird die Bundesliga-Partie gegen den VfB Stuttgart wohl mit einem Gesichtsschutz bestreiten.

Der 30 Jahre alte Tscheche hat im Bremer Training am Mittwoch einen Nasenbeinbruch erlitten, ist aber einsatzbereit für die Partie am Samstag (15:30 Uhr/Sky). In die Abschlusseinheit am Freitag ging Pavlenka bereits mit schwarzer Maske.

Nicht dabei war Mittelfeldspieler Christian Groß. Der 33-Jährige blieb aufgrund eines Infekts zuhause. Werder machte keine Angaben, ob Trainer Ole Werner gegen Stuttgart mit Groß planen kann.