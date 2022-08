Verliert Eintracht Frankfurt den nächsten Schlüsselspieler?

IMAGO/Jan Huebner

Djibril Sow (r.) wechselte aus Bern zu Eintracht Frankfurt

Mit Filip Kostic hat Eintracht Frankfurt einen der Schlüsselspieler der vergangenen Saison an Juventus Turin abgegeben. Nun könnte der Europa-League-Sieger angeblich den nächsten Leistungsträger verlieren.

Wie "Sport1" berichtet, ist Nottingham Forest an Mittelfeld-Motor Djibril Sow interessiert. Demzufolge will der Premier-League-Aufsteiger den Bundesligisten mit einer hohen Ablösezahlung überzeugen. So soll der Traditionsverein rund rund 19 bis 20 Millionen Euro als Sockelbetrag bieten. Laut dem TV-Sender könnten weitere Bonuszahlungen hinzukommen.

Sow ist bei Eintracht Frankfurt unumstrittener Stammspieler und zieht im zentralen Mittelfeld die Fäden. 2019 war der Schweizer für kolportierte zehn Millionen Euro von den Young Boys aus Bern an den Main gewechselt.

Sow ist noch bis 2024 an Eintracht Frankfurt gebunden. Nach "Sport1"-Informationen besitzt der Abräumer bei der SGE eine Ausstiegsklausel von rund 35 Millionen Euro. Eine Tendenz scheint sich aber noch nicht abzuzeichnen, soll eine Vertragsverlängerung ebenfalls möglich sein. Bei Nottingham Forest könnte Sow aber angeblich "mehr als das Doppelte verdienen", heißt es in dem Bericht.

Durch den Abgang von Filip Kostic in Richtung Juventus Turin haben die Hessen in der laufenden Transferperiode schon einen Schlüsselspieler verloren. Sow würde im Falle eines Wechsels ebenfalls eine große Lücke hinterlassen.

Eintracht Frankfurt leiht wohl Hauge aus

Derweil soll Jens Petter Hauge laut "Sport1" vor einer Leihe zum belgischen Erstligisten KAA Gent stehen. Der Flügelspieler war vergangenen Sommer zunächst auf Leihbasis vom AC Mailand zu Eintracht Frankfurt gekommen.

Nachdem die SGE rund zehn Millionen Euro nach Italien überwies, erhielt der 22-Jährige beim Europa-League-Sieger einen langfristigen Vertrag bis 2026.

Doch in dieser Saison blieb Hauge bis dato außen vor. Eine einjährige Leihe zum KAA Gent soll wohl Abhilfe schaffen. Eine Kaufoption gibt es angeblich nicht.