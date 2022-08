Transfer-Hammer? Barca erkundigt sich nach BVB-Profi

Revierfoto via www.imago-images.de

BVB-Profi Thomas Meunier (Mitte) steht beim FC Barcelona auf der Wunschliste

Der FC Barcelona hat zwar kein Geld, kauft aber trotzdem weiter fleißig neue Spieler ein. Genau das könnte jetzt dem BVB in die Karten spielen, denn angeblich sind die Katalanen immer noch an einem Profi der Dortmunder interessiert.

Wie die katalanische Zeitung "Sport" berichtet, denkt der FC Barcelona erneut über eine Verpflichtung von Thomas Meunier nach. Er sei in den Gedankenspielen das letzte Puzzlestück auf dem Weg hin zum kompletten Kader, heißt es.

Bereits im Winter klopfte Barca bei Meunier an. Damals schob der BVB dem Deal aber einen Riegel vor. Dabei wäre der Abwehrspieler laut eigener Aussage gerne zu den Katalanen gewechselt.

"Der FC Barcelona ist ein Zug, der nur einmal im Leben vorbeifährt. Dortmund ist schon ein großer Klub, aber Barca ... ist einzigartig", sagte der Belgier Anfang April im Gespräch mit "Het Laatste Nieuws".

Nun startet Barca also den nächsten Angriff auf Meunier. Doch damals wie heute das Problem: der BVB. Die Dortmunder würden ihren Abwehrspieler laut "Sport" nicht für weniger als 15 Millionen Euro ziehen lassen, Barca will jedoch maximal "nur" zehn Millionen Euro investieren.

Tauschen Barca und der BVB die Spieler?

Um Platz für den Belgier zu schaffen, müsste sich der FC Barcelona zudem erst von Sergino Dest trennen. Der Niederländer steht schon lange auf der Streichliste, die Suche nach einem Abnehmer lief allerdings stets ins Leere.

Die "AS" spekuliert wiederum, dass Dest auf der Wunschliste des BVB stehe. Von einem möglichen Tausch zwischen den Klubs wird zwar nicht berichtet, dennoch scheint diese Option durchaus umsetzbar zu sein - sofern die Dortmunder tatsächlich Interesse an einem neuen Rechtsverteidiger haben.

Meunier erwartet Freigabe vom BVB

Geht es nach Meunier, so wird ihm der BVB keine Steine (mehr) in den Weg legen. Der "Sport" zufolge erwartet der Belgier, dass ihm Dortmund die Freigabe diesmal erteilen sollte, nachdem Michael Zorc und Co. den Deal im Winter noch platzen ließen.

Mit einer schnellen Entscheidung in der Causa ist allerdings nicht zu rechnen. Da ein neuer Rechtsverteidiger das letzte Teil des Kaders sein soll, sieht der FC Barcelona laut des Berichts keine Eile.