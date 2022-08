Trainer-Job? Reus hat bestimmte Vorstellungen

IMAGO

Wird Marco Reus (re.) irgendwann sogar mal Trainer in der Jugend des BVB?

BVB-Star Marco Reus hat darüber gesprochen, was er nach seiner Karriere bei Borussia Dortmund plant. Demnach denkt der Kapitän der Schwarz-Gelben sogar über ein Trainer-Amt nach. Allerdings hat der 33-Jährige klare Vorstellungen, was den Job angeht.

Seit nunmehr zehn Jahren spielt Marco Reus mittlerweile schon für Borussia Dortmund. Im Mai wurde der Nationalspieler bereits 33 Jahre alt. Zeit, um über die Ziele nach der aktiven Fußballer-Karriere nachzudenken.

Im Podcast der Marketingplattform "OMR" gefragt, was er denn in den kommenden Jahren plane, sobald er seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat, schloss Reus ein Engagement als Coach auf höchster Eben aus. "Im Trainerbereich im obersten Profifußball wirst du mich nicht sehen, glaube ich", sagte der 33-Jährige.

Das hätte vor einigen Jahren möglicherweise noch anders ausgesehen, mittlerweile scheint das Business für Reus aber zu überladen. "Der Fußball hat sich auch verändert und ist sehr medial geworden", begründete Reus seine Abneigung. "Der Druck ist immer da, darüber brauchen wir gar nicht zu reden."

BVB-Star Reus: Ich habe gern mal meine Ruhe

Er selbst sei aber "ein Mensch, der gerne mal seine Ruhe hat, gerne zu Hause ist mit Familie und Freunden, die Zeit mit den Leuten verbringt", schloss Reus den intensiven Job als Bundesliga-Coach aus.

Aber: Als Trainer in der Jugend eines Vereins kann Reus sich durchaus sehen. "Klar, bist du da auch ein bisschen unterwegs. Aber die Jungs voranzubringen, ihnen was beizubringen, da hätte ich schon Bock drauf", verriet Reus, der mit seiner Frau Scarlett eine zweijährige Tochter hat.

Doch die Bundesliga ist für Reus nicht nur als Trainer kein Thema, auch als Fußball-Fan schaut der 33-Jährige lieber anderweitig zu. "Die Bundesliga kennst du halt aus dem Effeff. Natürlich kennst du auch ein bisschen die Premier League", erklärte Reus und fügte an: "Das ist halt schon ein besonderes Spiel, wenn City gegen United spielt. Da treffen einfach zwei geile Mannschaften aufeinander mit geilen Spielern."

Deshalb, so der BVB-Kapitän ganz offen: "Ich gucke dann schon lieber Premier League oder La Liga, wenn Barca gegen Real spielt."