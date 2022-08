Effenberg mit "Bauchschmerzen" wegen Glasner - Sorge um S04

Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-images.de

Stefan Effenberg spricht über Eintracht Frankfurt und den FC Schalke 04

Stefan Effenberg sieht die jüngste Spielplan-Kritik von Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner kritisch und meint, dass eine harte Zeit auf den FC Schalke 04 zukommt.

Glasners Aussagen nach dem Duell im UEFA Super Cup gegen Real Madrid in Helsinki am vergangenen Mittwoch (0:2) zur zeitnahen Ansetzung des Bundesligaspiels bei Hertha BSC am Samstag haben ihm "ein bisschen Bauchschmerzen" bereitet, bekannte Effenberg in seiner "Sport1"-Kolumne.

"Da habe ich schon mit dem Kopf geschüttelt. Die Frankfurter müssen sich bewusst sein, dass ihnen jetzt noch häufiger englische Wochen bevorstehen", so der Ex-Nationalspieler.

Kein Elfmeter für Eintracht Frankfurt "komplett richtig"

Nach dem 1:1 des Europa-League-Siegers in Berlin gab es Diskussionen um einen vermeintlichen Elfmeter für die Frankfurter kurz vor Schluss. Eintracht-Stürmer Rafael Borré war von Herthas Torhüter Oliver Christensen im Strafraum am Fuß berührt worden. Nach Ansicht der Video-Bilder revidierte Schiedsrichter Frank Willenborg seinen ursprünglichen Elfer-Pfiff.

"Mit seiner Entscheidung lag Willenborg komplett richtig. Es war kein Wegziehen des Fußes, sondern ein Wischen. Ich bin da komplett beim Schiedsrichter", schrieb Effenberg.

Er lobte Willenborg auch dafür, dass dieser den Vorgang direkt im Anschluss an die Partie vor den TV-Kameras erklärt hatte. "In der Vergangenheit hatten wir Spielszenen, wo sich die Schiris nicht gestellt haben", so Effenberg.

Für den FC Schalke 04 "wird es verdammt schwer werden"

Der 54-Jährige nahm in seiner Spieltags-Analyse auch Aufsteiger FC Schalke 04 in den Fokus. "Ich bin froh, dass Schalke wieder da ist", schrieb Effenberg mit Blick auf die herausragende Stimmung in der Gelsenkirchener Arena beim 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach.

Das erst in der Nachspielzeit errungene Remis sei "ganz wichtig für die Moral" auf Schalke. "In letzter Sekunde haben sie einen Elfmeter verwandelt und noch den Punkt geholt. Das kann ein Effekt sein, der Königsblau die nächsten Spiele trägt."

Zur Schalker Wahrheit gehöre aber auch der Abstiegskampf, betonte Effenberg. "Für den Klub wird es verdammt schwer werden, die Klasse zu halten."